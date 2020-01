Erste Störche sind in Spanien gelandet

Oliva

Pressesprecherin Maren Schneider, Physiotherapeut Sebastian Süß und Teambetreuer Tim Petersen gehörten zur kleinen KSV-Delegation, die am späten Donnerstagnachmittag im Oliva Nova Beach & Golf Resort eintraf, Unmengen an Equipment aus dem vorgefahrenen Mannschaftsbus auslud.

Massageliegen, Bälle, Trainingskleidung, Getränke – damit heute bei der für 16 Uhr erwarteten Ankunft der von Hamburg über Zürich nach Valencia fliegenden Holstein-Profis alles bereitet ist. Das Winter-Trainingslager 2020 in Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte der Zweiten Bundesliga kann beginnen.

Acht Tage Sonne

Bis einschließlich Freitag kommender Woche werden die Spieler unter der Anleitung von Trainer Ole Werner an den Grundlagen für die Rückrunde arbeiten, am Sonntag gegen Drittligist FC Ingolstadt testen, zum Abschluss am 17. Januar dann gegen den rumänischen Erstligisten CFR Cluj, ehe es am Tag darauf wieder in die Heimat an die Förde geht. Aber nun: erst einmal acht Tage Sonne – und harte Arbeit.

