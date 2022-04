Kiel

Am Freitagabend (18.30 Uhr) ist es wieder soweit: 41 Jahre und sieben Monate nach dem bislang letzten Duell stehen sich die Profis von Werder Bremen und Holstein Kiel wieder im Weserstadion gegenüber. Mit 5:1 (1:0) triumphierten die Hanseaten am 26. September 1980. Und wie damals, so geht es auch an diesem Freitag für das aktuelle Team von Ex-KSV-Trainer Ole Werner nach dem Abstieg in die Zweite Liga um die direkte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga.

Ex-Storch Bernd Brexendorf schenkte Grün-Weiß gleich zwei Treffer ein

Bernd Brexendorf, ehemaliger Störche-Profi, -Trainer, -Mannschaftsarzt und -Aufsichtsrat, erinnert sich. „Das war für mich als gebürtiger Bremerhavener damals ein ganz besonderes Spiel. Schon als 16-Jähriger habe ich regelmäßig mit den Werder-Profis trainiert“, so der 67-Jährige, der in der U 19 an die Weser wechselte und danach von 1973 bis 1975 elf Erstliga-Spiele für die Bremer absolvierte.

Weniger die deutliche Auswärtsschlappe mit der KSV liegt Brexendorf, der in seiner Karriere als Team-„Doc“ von Schalke 04 und Hannover 96 nicht nur Erstliga-, sondern auch internationale Fußball-Luft geschnuppert hat, im Gedächtnis. Vielmehr sein Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3 in der 69. Minute: „Das war ein 16-m-Schuss nach einem Zweikampf mit Kalli Kamp, dem ewigen Bremer Dauerrenner im defensiven Mittelfeld. Mit dem hatte ich mich während meiner Zeit bei Werder schon im Training immer duelliert.“

Zwischen den SVW-Pfosten stand im September 1980 Dieter Burdenski (478 Bundesliga-Einsätze, 581 Spiele für Werder). Der 71-Jährige pflegt noch heute einen engen Kontakt zu Brexendorf – und dies, obwohl dieser auch im Rückspiel der Saison 1980/81 (1:1) das Kieler Tor des Tages erzielt hatte. „Dieter hat mich für Freitag in seine Loge ins Weserstadion eingeladen“, so der in Heikendorf beheimatete Brexendorf.

Tiefkühl-Atmosphäre: Uwe Stövers misslungene Premiere als Kieler Sportchef

8500 Zuschauer waren vor fast 42 Jahren in der guten Werder-Stube, die beim aktuellen Zweitliga-Kräftemessen mit den Störchen am Freitag mit über 40 000 Fans nahezu ausverkauft sein dürfte. Rund 3000 Holstein-Anhänger werden den Gäste-Block füllen. Auch Störche-Sportchef Uwe Stöver freut sich auf den prickelnden Rahmen. Kennt er doch die Tiefkühl-Atmosphäre eines fast menschenleeren Weserstadions aus leidvoller Selbsterfahrung.

Nur 1750 Zuschauer wollten dort am 24. Januar 2016 die Drittliga-Partie zwischen Werder Bremens U 23 und der KSV Holstein sehen. Der Rasen auf „Platz elf“, die normale Heimstätte des hanseatischen Bundesliga-Unterbaus, war aufgrund der winterlichen Bedingungen nicht bespielbar gewesen. Die Störche, mit dem heutigen Mainzer Robin Zentner im Tor sowie „Fußball-Gott“ Patrick Herrmann und dem Ex-Kölner Rafael Czichos in der Verteidigung, unterlagen mit 1:2. Und bescherten Stöver damit eine misslungene Premiere bei dessen erstem offiziellen Auftritt als Geschäftsführer Sport der Kieler.

Für Brexendorf steht derweil drei Spieltage vor dem Ende dieser Saison fest: „Werder steigt in die Erste Liga auf. Und Holstein hält die Klasse.“ Anders als im Juni 1981, als sich die KSV nach einer DFB-Spielklassenreform nicht für die neu geschaffene, eingleisige Zweite Liga qualifizieren konnte. Es folgte eine 36-jährige Abstinenz vom Bundesliga-Unterhaus.

Wiederholen die Störche am Freitag ihren Erfolg aus dem Hinspiel (2:1), dürften sie als Party-Crasher der Bremer Aufstiegsgelüste gleich aus doppeltem Grund feiern: Es wäre das sichere Ticket zum Liga-Verbleib und zugleich der erste Sieg im Weserstadion nach sechs Niederlagen seit 1947 überhaupt.