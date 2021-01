Nach dem 2:0-Sieg am Sonntagnachmittag beim SV Darmstadt 98 wusste Torschütze Fabian Reese, wem dieser Sieg zu verdanken war. "Unsere Defensivreihe stand bombensicher. Ich muss ein Lob an unsere Hintermannschaft aussprechen, die alles gut verteidigt hat", so der 23-Jährige.