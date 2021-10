KSV bestätigt: Marcel Rapp wird neuer Cheftrainer bei Holstein Kiel

Kiel

Ob er schon etwas geahnt hatte, als er am Donnerstag auf der Pressekonferenz über das alles überstrahlende Thema sprach? „Ich habe komplettes Vertrauen“, sagte Interimscoach Dirk Bremser da, „dass die Verantwortlichen um Uwe Stöver eine richtige und gute Entscheidung treffen werden.“ Einen Tag später, am Freitag, dann die offizielle Verkündung: Marcel Rapp, bisher U 19-Coach der TSG Hoffenheim, wird neuer Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel.

„Mit Marcel Rapp konnten wir einen jungen, ambitionierten Trainer für uns gewinnen„dessen Spielidee und taktischer Ansatz sich mit unserer sportlichen Konzeption in vielen Bereichen deckt“, sagte Sportchef Stöver, der nach einem Coach mit offensiver Spielphilosophie, mit Holstein-DNA gefahndet hatte, zur Einigung mit dem 42-Jährigen. „Wir sind überzeugt, den eingeschlagenen und in den letzten Jahren so erfolgreichen Weg der KSV mit Marcel gemeinsam erfolgreich zu bestreiten und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“

Stöver bedankt sich bei TSG Hoffenheim für „zielführende Zusammenarbeit“

Ein besonderer Dank gehe, so Stöver, an die TSG „für die zielführende Zusammenarbeit“. Im Kraichgau hatte Rapp noch einen bis 2022 gültigen Vertrag. Sein neues Arbeitspapier bei den Störchen läuft bis 2024. „Ich habe bei der TSG Hoffenheim wahnsinnig schöne Jahre erlebt und dem gesamten Verein sehr viel zu verdanken. Aber natürlich habe auch ich Ambitionen und immer gesagt, dass ich den nächsten Schritt in meiner Trainer-Laufbahn gehen möchte, wenn sich das für mich richtige Angebot ergibt“, sagte Rapp. Das flatterte nun bei ihm rein. Holstein Kiel, ein „ambitionierter, hochinteressanter Zweitligist“, wie er ihn nennt, wird Rapps erster Klub im Profibereich.

Am Montag wird Marcel Rapp offiziell vorgestellt. Seine neue Mannschaft kann ihm bereits am Sonnabend mit einem Sieg gegen Hansa Rostock (13.30 Uhr) das perfekte Antrittsgeschenk machen.