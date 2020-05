Vorhang auf für Holsteins Geister-Show

Kiel

Der 20. Oktober 2019 ist ein Tag aus einer anderen Welt. Einer Welt, in der fast 55000 Menschen in einem Stadion zusammenkommen können. Einer Welt, in der der Cheftrainer vom VfB Stuttgart Tim Walter heißt – und der von Holstein Kiel nicht Ole Werner. Erst vier Tage nach jenem Sonntag im Herbst ist es so weit: Werner, vom Interims- auf den Chefposten befördert. Der 1:0-Sensationssieg am Neckar lässt keine andere Wahl mehr zu.

Und nun, sieben Monate später, ist die Welt und mit ihr der Fußball kaum wiederzuerkennen. Spiele vor leeren Rängen, ohrenbetäubende Stille. Kein würdiger Rahmen für das Wiedersehen zwischen Holstein und dem großen VfB (So., 13.30 Uhr, im KN-Liveticker). Doch es nützt nichts. „Es ist der Reiz, vor vielen Zuschauern zu spielen zu wollen, die die Spieler und auch uns Trainer antreibt. Du willst diese Atmosphäre erleben, wenn du im Tunnel stehst und merkst, dass der Kessel da draußen brodelt“, sagt Werner. „Aber wir können es nicht ändern.“

Genauso wenig zu ändern ist für ihn das, was sich am vergangenen Sonntag abgespielt hat, bei der Geisterspiel-Premiere in Regensburg. „Bis zur Nachspielzeit sah es gut aus“, sagt Werner. Aber eben nur bis zur Nachspielzeit. Strafstoß, Gegentor, 2:2. All die schönen Ansätze waren dahin. Der Fußball, ein brutaler Ergebnissport. „Das hing uns schon ein paar Tage in den Klamotten“, sagt Werner rückblickend. Wissend, dass es seinem Gegenüber Pellegrino Matarazzo mindestens so, wenn nicht schlechter ergangen sein muss.

Das 1:2 in Wiesbaden mit dem Knockout in der 97. Minute nach höchst umstrittenem Elfer war ein extremer Rückschlag für den Traditionsklub aus Stuttgart, der um den direkten Wiederaufstieg bangt. Trotzdem, betont Werner, gehört der VfB mit zum Besten, was die Zweite Liga zu bieten hat. „Sie sind noch immer ein dicker Aufstiegskandidat“, sagt er. „Sie haben eine Mannschaft mit außergewöhnlicher individueller Qualität. Wenn man sieht, wer da Woche für Woche auf der Bank sitzt oder nicht einmal im Kader steht – da lecken sich die anderen 17 Vereine in der Liga die Finger nach.“

Finger lecken ist in Corona-Zeiten aber nicht ratsam. Ratsam ist, sich einen Matchplan zurechtzulegen, um das „Schwergewicht“ ( Werner) Stuttgart auf Normalmaß schrumpfen zu lassen. Die eigene Spielidee über Bord zu werfen, ist für Werner zumindest keine Option. „Wir passen gewisse Dinge an, verändern uns aber nicht bis zur Unkenntlichkeit“, sagt er. „Wir wollen auf uns schauen. Das ist in dieser Phase auch wichtig.“

"Wie ein leerer Parkplatz vor einem Einkaufszentrum"

Für den Moment sehe er, sagt Werner, seine Mannschaft „an einem guten Punkt, was die spielerische Qualität betrifft. Da hatte ich ehrlicherweise mit größeren Problemen gerechnet nach der langen Pause.“ Trotzdem konnte das den körperlichen Verfall in der Schlussphase des Regensburg-Spiels nicht verhindern. Ein Phänomen, das die KSV noch einige Spiele begleiten dürfte. Vor allem, weil die Störche beginnend mit der Partie gegen den VfB dreimal in sechs Tagen ran müssen. Ein Hammer-Programm, das sie am Mittwoch nach Bochum führt und am folgenden Sonnabend den Tabellenführer Arminia Bielefeld an die Förde schickt.

Trotzdem plant Werner – noch – keine übermäßige Rotation. Obwohl ihm nahezu der gesamte Kader zur Verfügung steht. Bis auf Janni Serra sind alle Mann an Bord. Für eine Mission, an die man sich auch als Profi nur schwer gewöhnen kann. „Es fängt damit an, dass du zum Stadion fährst und das Ding sieht aus wie ein leerer Parkplatz vor einem Einkaufszentrum an einem Sonntag“, sagt Werner vor dem zweiten Geisterspiel, das das erste im Holstein-Stadion sein wird. „Aber wenn das Spiel dann läuft, spielt das keine Rolle.“ Dann zählt nur der Fußball. Für 90 Minuten – plus Nachspielzeit.

