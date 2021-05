Kiel

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) ist großer KSV-Fan und schreibt nach dem Spiel: "Was für eine Dramatik, was für ein Kraftakt. Am Ende hat es leider nicht gereicht. Auch wenn das ganz große Ziel verpasst wurde: Die Störche haben in diesem Jahr Unglaubliches geleistet."

Auf Holstein wartet nun laut Kämpfer „die wohl hochkarätigste Zweite Liga aller Zeiten. Wir freuen uns jetzt schon, Gegner wie Werder Bremen, Schalke 04 oder den HSV im Holstein-Stadion begrüßen zu dürfen. Und ich bin mir sicher: Mit ihren starken Auftritten in dieser Saison haben die Störche bundesweit viele neue Fans gewonnen.“

Lesen Sie auch: Die Nachspielzeit - "Enttäuscht, aber nicht enttäuschend"

Der Blick muss nach vorne gehen

Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) äußerte sich nach dem Spiel, das er wie Kämpfer im Stadion erlebt hatte. "Heute Abend ist man natürlich enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. Das 1:5 war aber einfach auch deutlich. Die ersten drei Tore waren wie eine Kopie hintereinander weg. Heute hat es einfach nicht gepasst", sagte Günther.

Man müsse das nun "sacken lassen und einfach daran denken, was für eine Super-Saison Holstein Kiel gespielt hat, trotz Quarantäne noch einmal rangekommen ist. Das ist schon wirklich beeindruckend, was die Mannschaft geschafft hat. Das muss man mitnehmen und sich darauf freuen, dass die nächste Zweitliga-Saison etwas ganz Großartiges wird mit unglaublich spannenden Vereinen."

Lesen Sie auch: Holsteins Aufstiegstraum ist zerschellt

Jetzt seien aber, so Günther, "erst einmal alle Holstein-Fans traurig. Die Spieler sind sicherlich auch niedergeschlagen. Aber sie werden schnell realisieren, was sie geleistet haben. Ganz Schleswig-Holstein ist stolz auf die Jungs."

Auch auf Twitter ist man sich einig: Es ist schade, dass der Aufstieg verpasst wurde, aber die Störche haben eine klasse Saison gespielt.