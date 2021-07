Kiel/Wolfsburg

Und jährlich grüßt das Murmeltier. Nach 2018, 2019 und 2020 geht es auch 2021 für die Störche mal wieder gegen den VfL Wolfsburg. Vor drei Jahren in der Relegation an den Wölfen gescheitert, bestreitet Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am Mittwoch (16 Uhr) sein nunmehr fast schon traditionelles Testspiel gegen den Bundesligisten. Vor 500 Fans im Wolfsburger AOK-Stadion, zu Füßen der VfL-Heimspielstätte Volkswagen-Arena.

Und die KSV bleibt direkt da, wird vor Ort ein Blitz-Trainingslager abhalten. Zwei Tage unter sich außerhalb des gewohnten Umfelds, ein bisschen Teambuilding. Nach dem sportlichen Mini-Tapetenwechsel geht es für Holstein Kiel dann am Sonnabend nach Sachsen-Anhalt. Beim Drittligisten Hallescher FC (14 Uhr) steigt vor 1000 zugelassenen Zuschauern die Generalprobe für die acht Tage später mit dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli beginnende Zweitliga-Saison. Ein kurzes, knackiges Programm für die Störche also in den kommenden Tagen. Aus Gründen.

Lesen Sie auch Holstein Kiel denkt über weitere Transfers nach

„Wir konnten uns dieses Jahr die Vorbereitung nicht ganz so malen, wie man das vielleicht normalerweise macht“, sagte Holsteins Cheftrainer Ole Werner nach dem Test gegen den dänischen Meister Brøndby IF (1:1) am vergangenen Sonnabend mit Blick auf die bereits jetzt einsetzende finale Phase der Trainingsarbeit. Wegen des späten Endes der abgelaufenen Saison durch die letztlich erfolglose Teilnahme an der Relegation stehen der KSV nur viereinhalb Wochen Vorbereitung zur Verfügung. „Insofern versuchen wir, es ein bisschen kompakter zu halten“, sagte Werner.

Die Struktur stimmt, jetzt geht es um die Torgefahr

Auf dem komprimierten Lehrplan steht nun gegen Wolfsburg und in den folgenden Einheiten das Herausspielen von Torchancen. „Bei allem anderen“, so Werner, „habe ich den Eindruck, dass wir es ganz vernünftig machen.“ Gegen Brøndby sah die Spielanlage in der Tat schon sehr reif, sehr weit aus, auch die Eingliederung der Neuzugänge um Patrick Erras und Steven Skrzybski scheint schnell zu gelingen. Jetzt geht es um die Torgefahr. Am besten schon gegen den VfL mit sichtbarem Ertrag. Auch wenn das gegen den Bundesligisten mit Unwägbarkeiten verbunden ist.

„Wenn wir es in Wolfsburg richtig gut machen, beim Gegner vielleicht der eine oder andere noch fehlt, dann werden wir auch im letzten Drittel Situationen haben“, sagt Werner. „Es kann in der aktuellen Phase aber auch sein, dass ein Gegner super besetzt ist, weil der eine oder andere aus dem Urlaub zurück ist, und wir eher defensiv gefordert sind.“

Lesen Sie auch Holstein Kiel spielt am Millerntor gegen St. Pauli vor 8900 Fans

Ob jemand von Wolfsburgs EM-Fahrern um Wout Weghorst, Kevin Mbabu und Co. bereits kurzfristig wieder einsteigt und gegen die KSV schon am Start ist? Ungewiss. Klar ist derweil, dass der Leader im Mittelfeld fehlen wird: Maximilian Arnold ist am Dienstag mit der deutschen Olympia-Auswahl nach Tokio aufgebrochen. Zumindest fraglich ist der Einsatz von Ridle Baku, Bruder des am Dienstag von Holstein in die Türkei zu Göztepe gewechselten Makana Baku. Der U 21-Europameister trainierte zuletzt nur dosiert.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Abgesehen davon darf sich die KSV aber auf einen angestachelten Gegner gefasst machen – zumindest, wenn es nach VfL-Neu-Coach Mark van Bommel geht. Der war vom Lustlos-Auftritt seiner Profis beim 0:3 gegen Hansa Rostock alles andere als begeistert, zog im Training die Zügel an, ließ am Montag rekordverdächtige 143 Minuten auf dem Platz schuften. Holstein dürfte also zumindest die ausgeruhtere Mannschaft sein.