Paderborn/Kiel

Die Hiobsbotschaft kam am Tag nach dem Remis: Am Donnerstagnachmittag teilte die KSV mit, dass sich Linksverteidiger Johannes van den Bergh in der Partie in Paderborn einen Faserriss in der Bauchmuskulatur zugezogen hat und den Störchen vorerst fehlen wird. Flügelflitzer Joshua Mees erlitt nach seiner Einwechslung (57. Minute) eine Zerrung, musste nach nur 24 Minuten wieder vom Platz - Auswechslung. Sein Einsatz am Sonnabend ist überaus fraglich.

„Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht in der ersten Halbzeit“, konstatierte Mittelfeldabräumer Jonas Meffert, der mit einem üblen Ballverlust zwar nicht alleinverantwortlich, jedoch maßgeblich am frühen 1:0 des Bundesliga-Absteigers (2.) beteiligt war. „Wir hatten in der Anfangsphase viele einfache Ballverluste und haben nach diesen auch nicht gut umgeschaltet“, sagte KSV-Cheftrainer Ole Werner. Nach einem Komenda-Schnitzer hätte es gut und gerne 0:2 stehen können, der absolute Alptraumstart ins Spiel hätte Holstein schon schnell alles verhageln können.

Mehr als Komendas Premierentor "war wohl einfach nicht drin"

Hätte. Denn am Ende steht einmal mehr eine deutliche Kieler Leistungssteigerung und ein verdient errungener Punkt. „Wir haben uns zurückgekämpft und den Ausgleich gemacht. Und in der zweiten Halbzeit haben wir alles reingehauen“, erklärte Meffert. „Wenn wir einige Situationen besser ausgespielt hätten, wäre auch hier ein Sieg möglich gewesen.“ Für das 1:1 sorgte Innenverteidiger Marco Komenda, der nach Dehm-Freistoß und Abpraller von SCP-Keeper Zingerle abstaubte – das erste Zweitligator des 24-Jährigen, der vor der Saison aus Meppen an die Förde gewechselt war. „Natürlich freue ich mich über mein erstes Tor“, sagte Komenda nach dem Abpfiff. „Klar wollten wir das Spiel unbedingt gewinnen. Aber wenn man den Spielverlauf heute betrachtet, war wohl einfach nicht mehr drin.“

Defensiv stabilisierte sich Holstein nach einer fahrigen Anfangsphase, konnte sich zudem erneut auf Keeper Ioannis Gelios verlassen, der seine Farben mit einer herausragenden Parade gegen Antwi-Adjei (57.) im Spiel hielt. Doch nach vorn blieb vieles Stückwerk, auch weil Jae-Sung Lee als falsche Neun über weite Strecken in der Luft hing, der nach Magenproblemen ins Aufgebot zurückgekehrte Fin Bartels nicht an die Spritzigkeit, Präzision und Gefährlichkeit vor der kleinen Zwangspause anknüpfen konnte und das zentrale Mittelfeld mit Alexander Mühling, Niklas Hauptmann und auch Meffert insgesamt nicht die gewünschten Impulse setzen konnte. So reichte eine Kieler Verbesserung nach dem Seitenwechsel eben nur zu einem Punkt. „Wir haben uns kämpferisch und spielerisch gesteigert – waren aber nicht so gut wie sonst“, bilanzierte KSV-Sportchef Uwe Stöver. „Deshalb müssen wir mit diesem Punkt leben.“

Ins selbe Horn stießen auch Spieler und Trainer. „Wir haben gegen den Bundesliga-Absteiger Paderborn insgesamt vier Punkte geholt. Damit kann man zufrieden sein“, sagte Meffert mit Blick auf das 1:0 im Hinspiel zum Saisonauftakt. „Ein 1:1 auswärts mitten in einer Englischen Woche ist insgesamt in Ordnung, denke ich“, meinte Komenda. Und Chefcoach Werner erklärte: „Mit all den Umständen – Reise, Englische Woche, Verletzungen und dass viele Dinge einfach nicht optimal gelaufen sind – nehmen wir diesen Punkt gerne mit.“

Johannes van den Bergh fällt vorerst aus

Mund abputzen, weitermachen. Schon am Sonnabend (13 Uhr) empfängt die KSV Eintracht Braunschweig, erneut nur drei Tage später steht das Pokal-Achtelfinale gegen Darmstadt 98 auf dem Programm. In einer Periode mit nur kurzer Regenerations- und Vorbereitungszeit wiegen Verletzungen, von denen Holstein im bisherigen Saisonverlauf bis auf wenige Ausnahmen zumeist verschont geblieben war, umso schwerer: „Johannes van den Bergh noch vor der Pause zu ersetzen und auch Joshua Mees, der nach Einwechslung mit muskulären Problemen im hinteren Oberschenkel wieder runter musste – das sind Dinge, die du dir in der Englischen Woche anders vorstellst“, sagte auch Ole Werner.

Mit Neuzugang Mikkel Kirkeskov, der trotz einiger Wackler einen ordentlichen Einstand als Holstein-Linksverteidiger feierte, wie auch offensiv mit dem formstarken Fabian Reese, Finn Porath oder auch Ahmet Arslan hat Werner schlagkräftige Alternativen. Gegen den Aufsteiger aus Braunschweig erwartet der Kieler Übungsleiter so oder so eine weitere Steigerung. „Wir werden versuchen, gegen Braunschweig an die Zweite Hälfte aus Paderborn anzuknüpfen und mehr Qualität im eigenen Ballbesitz reinzubringen“, erklärte Werner.