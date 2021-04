Kiel

Dies teilte der Klub am späten Freitagabend mit. Grundlage für diese Entscheidung der zuständigen Gesundheitsbehörde sei die am 7. April neu in Kraft getretene Empfehlung des Robert-Koch-Institutes, die schärfere Regeln der Kontaktpersonen-Nachverfolgung vorsieht.

Demnach sind alle Personen, die nach der Partie in Heidenheim am vergangenen Dienstag auf dem Weg vom und zum Flughafen Schwäbisch Hall gemeinsam mit dem Corona-infizierten Gelios in dem einen der vom Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) vorgeschriebenen zwei Busse gesessen haben, von dieser Anordnung betroffen. Von den Spielern eingehaltene Abstände und getragene FFP2-Masken haben nach Auskunft des Vereins zu keiner anderen Bewertung des Sachverhaltes geführt.

Nicht ausreichend Spieler: DFL gibt KSV-Antrag auf Spielabsetzung statt

Durch die Teilquarantäne von insgesamt 14 Spielern sowie durch die Verletzungen von Stefan Thesker, Mikkel Kirkeskov und Janni Serra stehen der KSV für das Heimspiel gegen Jahn Regensburg nicht mehr die in der DFL-Spielordnung vorgeschriebene Anzahl von 15 spielfähigen Akteuren zur Verfügung. Daher hat Holstein noch am Freitagabend bei der DFL die Absetzung der Partie beantragt. Der Dachverband der 36 Profiklubs gab diesem Ansinnen noch am Freitag statt. Ein neuer Termin soll schnellstmöglich bekannt gegeben werden.

„Diese Nachricht des Gesundheitsamtes zur Teilquarantäne hat uns überrascht und ist natürlich extrem bitter“, erklärte KSV-Sportchef Uwe Stöver in einer Vereinsmitteilung. „Die Entscheidung stellt uns für den restlichen Saisonverlauf vor große Herausforderungen. Dennoch tragen wir diese selbstverständlich mit, so dass uns nichts anderes übrig bleibt, als auch diese Situation zu akzeptieren und anzunehmen.“

Termin-Chaos droht

Zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich die kompletten Teams der Zweitliga-Konkurrenten Karlsruher SC und SV Sandhausen nach mehreren Corona-Fällen in Quarantäne. Die Ausweichtermine bis zum geplanten Saisonende am 23. Mai sind rar gesät - der Liga droht ein Termin-Chaos.