In der vergangenen Saison war Hauke Wahl das Symbol des Höhenfluges des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel, aktuell steht er stellvertretend für die Inkonstanz der abstiegsbedrohten Störche. Der Kapitän und Dauerbrenner steckt nach 131 von möglichen 132 Spielen in Folge selbst in einer Formkrise.