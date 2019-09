Gelios bleibt Werners Nummer eins

Kiel

"'Janni' wird am Sonntag in Fürth im Tor stehen", erklärte Werner. "Wir haben uns das Spiel gegen Hannover 96 noch einmal angeschaut und die Situation auch in der Trainingswoche beobachtet. Wir waren mit seiner Leistung grundsätzlich zufrieden", sagte Werner, und schloss: "Wir werden ihn erst einmal drin lassen."

Zudem verriet der Interimscoach im Vorfeld seines zweiten Spiels als verantwortlicher Trainer der Störche, dass er wohl wieder auf Routine in der Viererkette setzen wird: "Wir werden nichts über den Haufen werfen, was in der vergangenen Woche schon in Ansätzen funktioniert hat." Dominik Schmidt dürfte demnach wieder in der Zentrale auflaufen, Johannes van den Bergh links in der Kette verteidigen.

Fünf Störche fehlen in Fürth

Werner, der auf gleich fünf Spieler verzichten muss - neben Jannik Dehm und Philipp Sander fallen auch Emmanuel Iyoha, Aleksandar Ignjovski und Finn Porath mit Muskelfaserrissen aus -, machte der personellen Situation zum Trotz unter der Woche eine "positive Grundstimmung" aus und erklärte: "Wir wissen, dass wir in der kurzen Zeit keine Wunder bewirken können, aber wir haben einen Schritt gemacht."

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.