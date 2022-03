Kiel

Kenneth Kronholm ist nach zweieinhalb Jahren bei den Chicago Fires „back in town“. Warum er seine aktive Karriere beenden musste, weshalb der in Oftersheim in der Kurpfalz aufgewachsene Fußball-Torwart endgültig in Kiel sesshaft wird, wie er dem Profifußball erhalten bleibt und welchen Beitrag er zum Klassenerhalt der zuletzt so inkonstanten Zweitliga-Störche leistet – auch diesen Fragen stellt sich Kenneth Kronholm.

Und überhaupt: Warum trägt jemand Ende März Socken mit Weihnachtsmotiven?

