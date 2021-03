Kiel/Hamburg

Seit Freitag sind Spieler und Teile des Funktionsteams der KSV Holstein nach vier positiven Tests in Quarantäne, am Sonnabend ging auch Ligakonkurrent Hannover 96 in die Isolation. Mit Jahn Regensburg verließ zwar ein Zweiligist die Quarantäne auch wieder – doch die nächste Corona-Nachricht ließ nicht lange auf sich warten: Der Hamburger SV sagte sein Nachmittagstraining aufgrund eines Verdachtsfalls ab.

Der HSV führt bei seinen Spielern regelmäßig auf eigene Initiative zusätzliche Tests neben denen der Deutschen Fußball Liga (DFL) durch. Auch am Montagvormittag waren die Profis in ihren Autos sitzend getestet worden – dabei wurde der Verdachtsfall festgestellt, woraufhin die für 15 Uhr angesetzte Übungseinheit abgesagt wurde. Ob sich der Betroffene, dessen Identität der Klub offenließ, tatsächlich mit dem Virus infiziert hat, wird voraussichtlich im Laufe des Dienstags feststehen.

Holsteins Spiel gegen Hannover noch nicht offiziell abgesetzt

Während der Jahn die zwei Wochen andauernde Isolation am Wochenende hinter sich brachte und im Vorfeld des Nachholspiels gegen Greuther Fürth am Mittwoch (18.30 Uhr) wieder ins Training einstieg, sind die Störche wie auch das Team von Hannover 96 zum Nichtstun verdammt. Das direkte Duell beider Teams war für kommenden Freitag geplant. Zwar blieb eine offizielle Absetzung der DFL am Montag noch aus, eine Verlegung ist angesichts der von den Gesundheitsämtern in den Landeshauptstädten Schleswig-Holsteins und Niedersachsens angeordneten 14-Tage-Isolation aber nur eine Frage der Zeit.

Unterschiedliche Quarantäne-Regelungen sorgen für Unmut

Dass in Regensburg, Kiel und Hannover diese strikte Maßnahme verhängt wurde, an anderen Standorten aber nicht, sorgt weiter für Unverständnis unter Fußball-Fans. Denn in vergleichbaren Fällen wurde lediglich der betroffene Spieler isoliert, etwa Bayern-Profi Thomas Müller während der Klub-WM in Katar. Auch Ben Zolinski und Clemens Fandrich von Erzgebirge Aue wurden vor dem Freitagsspiel gegen Darmstadt 98 positiv getestet und begaben sich in Quarantäne – die Partie aber fand statt. Das Hygienekonzept der DFL kommt in diesem Punkt nüchtern daher: Ein positiver Test kann zu Maßnahmen der Gesundheitsämter führen, „die den Spiel- und Trainingsbetrieb beeinflussen“, heißt es da. Sprich: Die Entscheidung über eine Isolation liegt bei den zuständigen Ämtern, die Kontaktpersonen „mit erhöhtem Infektionsrisiko“ ermitteln.

Im Fall von Holstein Kiel, Jahn Regensburg und Hannover 96 sind das alle Spieler und Teile des Funktionsteams um Trainer und Betreuer, im Fall des FC Bayern war das aus Sicht des Münchner Gesundheitsamtes offenbar ebenso niemand wie im Fall von Zolinski und Fandrich in Aue. Ein Wettbewerbsnachteil? Für Holstein ist das kein Thema. „Uns hat die ganze Saison ausgezeichnet, dass wir nie mit äußeren Umständen gehadert, sondern uns ausschließlich auf unsere Aufgaben konzentriert haben. Und genau so gehen wir die jetzige Situation auch an“, sagte KSV-Sportchef Uwe Stöver kürzlich im Interview mit KN-online.

Pokal-Halbfinale am 1. Mai

Klar ist: Der KSV stehen aufgrund der anstehenden Nachholpartien zusätzliche Englische Wochen ins Haus. Das Halbfinale des DFB-Pokals aber steigt zur Wochenend-Prime-Time: Am Montag gab der Deutsche Fußballbund die zeitgenauen Ansetzungen der Vorschlussrunde bekannt. Holsteins Partie beim Bundesligisten Borussia Dortmund wird demnach am Sonnabend, 1. Mai, um 20.30 Uhr angepfiffen, das zweite Semifinale, in dem der Sieger des Corona-bedingt verschobenen Viertelfinalduells zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen auf RB Leipzig trifft, steigt tags darauf zur gleichen Zeit. Beide Partien werden sowohl im Free-TV in der ARD als auch bei Pay-TV-Sender Sky live übertragen.