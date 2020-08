Kiel

Der Wechsel von Fin Bartels zu Holstein Kiel deutete sich bereits seit geraumer Zeit an. Sein Vertrag bei Werder Bremen lief aus. Jetzt schließt sich der Kreis: Der Offensiv-Allrounder kehrt zu seiner alten Wirkungsstätte zurück. Er hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet. Dieser läuft bis zum 30. Juni 2022.

Der 1,76 große Bartels wird, zwei negative Corona-Tests vorausgesetzt, am Freitag zu seiner neuen Mannschaft stoßen.

Stöver : "Gewinnen eine Persönlichkeit

„Wir gewinnen mit Fin Bartels eine Persönlichkeit mit KSV-Vergangenheit“, freut sich Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport der KSV. „Mit seiner immensen Erfahrung von über 400 Profi-Einsätzen, davon 170 in der 1. Bundesliga, sowie seiner fußballerischen Qualität und Routine ist er eine Bereicherung für die Mannschaft und verleiht uns in der Offensive noch mehr Flexibilität."

Da er die Stadt und den Verein kenne, sei Holstein Kiel davon überzeugt, dass Bartels schnell Verantwortung übernehmen und zu einer Stütze der Mannschaft werden wird.

Fin Bartels über die Rückkehr zu Holstein Kiel

Fin Bartels sagt über seinen Wechsel: „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, zu meinem Heimatverein zurückzukehren. Der Kontakt zum Verein, aber vor allem zu der Stadt ist nie abgerissen. Ich habe die so positive Entwicklung der KSV die ganze Zeit über mit großem Interesse verfolgt."

Und weiter: "Mir ist bewusst, dass durch meine Vergangenheit auch eine gewisse Erwartungshaltung auf mir lastet. Dieser werde ich mit Respekt, aber auch großer Motivation und Bereitschaft begegnen. Ich werde versuchen, meine Erfahrungen und Erlebnisse der letzten Jahre mit in das Team einzubringen und so zum Erfolg der KSV beizutragen.“

Zur Person: Fin Bartels

Der gebürtige Kieler Fin Bartels erlernte das Fußball-ABC beim TSV Russee und der SpVg Eidertal Molfsee, ehe er im Sommer 2002 als 15-Jähriger ins Storchennest wechselte.

Als A-Jugendlicher rückte er zur Saison 2005/06 in den Profikader auf und feierte am 25. November 2005 im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf sein Debüt in der 1. Mannschaft von Holstein Kiel.

Bartels absolvierte von 2005 bis 2007 in der damals drittklassigen Regionalliga Nord insgesamt 50 Punktspiele (5 Tore) für die Ligamannschaft der KSV Holstein und wechselte dann zum Erstliga-Aufsteiger FC Hansa Rostock.

Nach drei Spielzeiten in Rostock (83 Spiele, 14 Tore) führte ihn sein Weg über den FC St. Pauli (122 Spiele, 22 Tore) 2014 zum SV Werder Bremen. Nach sechs Jahren im Trikot des Bundesligisten (131 Spiele, 24 Tore) lief sein Vertrag am Ende der vergangenen Saison aus.

