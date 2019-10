Ein kleines bisschen Horrorschau

Verl

Was für ein Albtraum. Die Störche erwachen aus einer kalten ostwestfälischen Nacht und schauen im Spiegel in die schaurige Halloween-Fratze eines Verlierers. Mittwoch der 30. – für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel das neue Freitag der 13. Blamables Aus in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten SC Verl nach Elfmeterschießen. Nightmare on Verl Street.

Bitter, enttäuschend, aber verdient – die Protagonisten dieses Kieler Grusel-Schockers versuchten sich kurz nach dem Abpfiff an einer ersten Einordnung des gerade Geschehenen, das auf dem Papier so unerklärlich wirkt: raus ohne Applaus – gegen ein zwei Klassen tieferes, aber keineswegs um zwei Klassen schlechteres Team. „ Verl war immer wieder gefährlich“, sagte Alexander Mühling. „Sie hatten die besseren Chancen.“

Tatsächlich kam Holstein nur mit Glück in die Verlängerung. Und aus dieser nur mit Glück ins Elfmeterschießen. „Da war das Glück dann aufgebraucht“, sagte Trainer Ole Werner, der seine Mannschaft eigentlich auf genau das vorbereitet hatte: auf einen Gegner, der über seine Grenzen gehen würde. Der seine Chance suchen und finden würde, wenn die Störche etwas anböten. Und exakt so kam es dann auch. Eine unheilvolle Prophezeiung.

Fans achtelfinalwürdig – die Profis nicht

Der Sportclub, Tabellenführer in der Regionalliga West und dort noch ungeschlagen, trat druckvoll auf, erzwang Fehler im Spielaufbau der Kieler, bei denen Philipp Sander den am Knie verletzten Jonas Meffert vertrat, und kam häufig brandgefährlich vors KSV-Tor. Mit der ersten guten Aktion dann aber das 1:0 für Holstein. 13. Minute, der an diesem Abend gut aufgelegte Janni Serra holt einen Eckball raus, Ausführung Mühling, Kopf Serra – drin.

1200 mitgereiste Störche-Fans unter den 5000 im Stadion – ein neuer Rekord für Verl – in Ekstase. Sie, die Kieler Anhänger, standen im Übrigen schon vor Spielbeginn als Sieger fest: Das Motto „Hollerween – alle im Kostüm“ sorgte für ein schaurig schönes Schauspiel auf den Rängen. Monster-Masken, Hexenhüte, Kunstblut – das war achtelfinalwürdig. Nur die Profis machten da nicht mit. Ihr Spiel rutschte nach dem 1:0 rapide ab ins Gespenstische. „Wir haben es nicht geschafft, auf der Welle zu bleiben“, monierte Werner.

Holstein spielte hinten Harakiri, lud die gnadenlos pressenden Verler mit schlechtem Passspiel immer wieder ein. Und genau so fiel dann auch das verdiente 1:1. Nachspielzeit erste Hälfte, Makana Baku verliert den Ball, über Aygün Yildirim geht an der Verler Poststraße die Post ab. Haken, Phil Neumann rauscht ins Leere, Abschluss, Ioannis Gelios lässt prallen, Nico Hecker ist da und köpft ein. Verl aus dem Häuschen. Und für die KSV der Beginn der Rocky Horror Pokal Show.

Krämpfe, Rudelbildung, Latte, Mega-Chance

Werner wechselte, brachte Finn Porath für Sander ins Spiel, zog Mühling auf die Sechs, um endlich Spielkontrolle zu bekommen. „Das hat in dieser Konstellation besser funktioniert“, sagte Werner. „Aber es hat nicht dazu geführt, dass wir vorne zwingender werden.“

Holstein hatte zwar noch ein, zwei Gelegenheiten. Aber hinten fackelte es lichterloh. Mehrfach parierte Gelios stark. „Wir hatten Glück, uns kein zweites Tor zu fangen“, sagte Mühling. Dann: Verlängerung. Und aus dem Schocker wurde ein Krimi. Krämpfe, Rudelbildung, ein Lattenschuss von Mühling (105.), ein Riese für den völlig frei übers Tor schießenden Verler Matthias Haeder (111.), dann der finale Pfiff von Referee Christof Günsch – Elfmeterschießen.

Und in dem schien es zunächst zu laufen für die KSV. Gleich sieben Kieler Schützen verwandelten sicher. Als dann aber der eingewechselte Emmanuel Iyoha, Holsteins Fünfter, den Einzug ins Achtelfinale auf dem Fuß hatte, versagten ihm die Nerven – zu lässig der Anlauf, zu schlecht platziert der Schuss. Und dann ebnete Holsteins neunte Patrone, Phil Neumann, dem Underdog mit seinem vergebenen Elfmeter die Chance auf den Coup. Jan Schöppner traf – und stürzte den Favoriten von der Förde und den Maskenball der 1200 Fans in die Halloween-Hölle.

Nächster Halt: Nosferatu

Das Aus. David marschiert ins Achtelfinale. Goliath fällt. Sportchef Uwe Stöver, dem damit 702000 Euro fürs Erreichen der dritten Runde durch die Lappen gehen, sagte: „Wir werden die Mannschaft jetzt aufrichten.“ Und zwar möglichst schnell. Schon am Sonntag geht es in der Liga zur zweitplatzierten Arminia (13.30 Uhr, im KN-Liveticker).

Bielefeld, nur wenige Kilometer vom Tatort Verl entfernt, ist übrigens die Geburtsstadt des legendären Stummfilm-Regisseurs Friedrich Wilhelm Murnau. Schöpfer von „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“. Aber Halloween ist ja endlich vorbei.

