Sterners Profivertrag ist ab dem 1. Juli 2020 gültig. Der dann 18-Jährige wurde seit 2016 im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) der Störche ausgebildet, durchlief bei der KSV die C- und B-Jugend und spielt aktuell mit Holsteins U19 in der A-Jugend-Bundesliga, in der er bislang auf 13 Einsätze kommt.

"Bei der KSV einen Profivertrag unterzeichnen zu dürfen, ist eine große Ehre für mich. Das Vertrauen des Vereins möchte ich mit guten Leistungen zurückzahlen", sagte Sterner. "Ich fühle mich bei Holstein Kiel sehr wohl und freue mich auf die kommenden Jahre." Sportdirektor Uwe Stöver sagte: "Wir trauen Jonas weitere Schritte in seiner Entwicklung zu und freuen uns, dass er langfristig bei Holstein Kiel spielen wird."

Für Jonas Sterner ist es der zweite große Moment innerhalb weniger Tage: Am vergangenen Donnerstag debütierte er in der U18-Nationalmannschaft unter Trainer Christian Wörns, spielte in Tel Aviv im Rahmen des Nationen-Turniers gegen Israel direkt durch (3:2).

