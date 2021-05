Köln/Kiel

Und plötzlich dreht sich das Momentum wieder. Holstein Kiel war als doppelt am direkten Aufstieg gescheiterter Fußball-Zweitligist mit dem vermeintlichen psychologischen Nachteil in die Relegation gegen den 1. FC Köln gestartet – und ist nach dem 1:0 im Hinspiel am Mittwochabend nun auf einmal im Vorteil. Der Druck am Sonnabend im alles entscheidenden Rückspiel (18 Uhr), er liegt beim Bundesligisten. Auch, weil die Störche sich nichts aus ihrer Ausgangslage machen.

"Die Menschen in Schleswig-Holstein sollen mitfiebern. Wichtig ist, dass wir den Kopf freihalten"

„Es gibt gar keinen Grund, jetzt euphorisch zu sein oder zu feiern“, sagte Simon Lorenz, 20 Sekunden nach seiner Einwechslung gefeierter Torschütze nach Eckball zum goldenen Treffer für die KSV (59.), nach Teil eins des Showdowns um das letzte Ticket fürs Oberhaus. Auch Sportchef Uwe Stöver demonstrierte konzentrierte Gelassenheit: „Es gibt bei uns keine Euphorie oder sonst irgendetwas. Die zweite Halbzeit ist noch zu spielen.“

Die Glücksgefühle, sie sind anderen vorbehalten. Den Fans. „Die Menschen in Schleswig-Holstein sollen mitfiebern, sollen gerne eine gewisse Euphorie verbreiten“, sagte Stöver. „Wichtig ist, dass wir den Kopf freihalten.“

In Köln ist das hervorragend gelungen. Nichts zu spüren von erneuter Aufstiegsflatter, auch nicht in der zweiten Hälfte, die den Störchen im Liga-Finale gegen Darmstadt 98 (2:3) am Sonntag noch um den direkten Sprung in die Bundesliga gebracht hatte. „Wir haben das Ganze im Aufbau häufig ein bisschen ruhiger angehen lassen, haben nicht allzu viel mit Risiko gespielt. Die Jungs haben da klaren Kopf bewahrt und nicht viele Fehler gemacht, was in so einem Spiel wichtig ist“, sagte Cheftrainer Ole Werner.

Das Spieltempo war dementsprechend nicht das höchste. „Man hat dem Spiel angemerkt, worum es geht“, sagte Werner, der sich mit seiner Mannschaft aber im Laufe der Partie zwingender werdenden Kölnern erwehren musste.

Mikkel Kirkeskov rechtzeitig fit als Ersatz für Johannes van den Bergh

Eine Aufgabe, die sie mit Glück in engen und strittigen Situationen – etwa bei Ioannis Gelios’ als Stürmerfoul gewertetem Fehlgriff gegen Jonas Hector oder bei Aleksandar Ignjovskis Knöchel-Grätsche gegen Ondrej Duda –, aber eben auch mit streckenweise heroischer Verteidigungsleistung lösten. „Hinten haben wir uns mit allem reingeworfen, was wir hatten“, sagte Johannes van den Bergh.

Er selbst warf sich in der 46. Minute vor dem eigenen Strafraum leider mit der Hand rein, sah die fünfte Gelbe, wird im Rückspiel fehlen. Damit könnte im dann wirklich allerletzten Spiel der Saison noch einmal die Stunde von Mikkel Kirkeskov schlagen: Der Däne stand nach Handgelenkbruch am Mittwoch erstmals wieder im Kader, steht wohl für Sonnabend bereit. Ebenso wie Alexander Mühling und Jonas Meffert, die nach Sperre zurückkehren.

Schöne Aussichten. Gewonnen ist aber noch lange nichts. Selbst wenn die Statistik sagt, dass sich der Sieger des Hinspiels seit Wiedereinführung der Relegation 2009 immer durchgesetzt hat.

„Es wird bis zur letzten Sekunde heiß bleiben. Es wird noch einmal um alles gehen“, sagte Werner. „Das war heute noch kein Matchball.“ Auch Köln-Trainer Friedhelm Funkel sprach von einem „Ergebnis, das man korrigieren kann“.

Keine Zeit für Angst vor der eigenen Moral

Der „Effzeh“ lebt noch. Aber Holstein Kiel ist jetzt, wenn auch hauchdünn, in der Pole Position, fährt auf der Ideallinie. Und hat gar keine Zeit für Angst vor der eigenen Moral: Bis Sonnabend geht es um Regeneration, Analyse, gefilterte Vorbereitung.

Seriös und unaufgeregt auf das Wunder vom Westring hinarbeiten. Denn Teil zwei des Relegations-Krachers wird noch aufregend genug. „Vor uns liegen noch 90 harte Minuten“, sagte Fin Bartels. Und ergänzte: „Mindestens.“ Denn steht es nach 90 Minuten plus Nachspielzeit 0:1 aus Störche-Sicht, geht es in die Verlängerung und - wenn diese torlos beendet wird - ins Elfmeterschießen.