Die gerade abgelaufene Saison hallt noch nach. Trotzdem hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel schon einen guten Teil seiner Hausaufgaben für die Zukunft gemacht. Binnen weniger Tage hat die KSV fünf Spieler für die kommende Spielzeit unter Vertrag genommen. Viermal hat Sportdirektor Uwe Stöver ablösefrei zugeschlagen, einmal zum Leihmodell gegriffen. Welches Potenzial, welche Perspektive haben die Neu-Störche? Der Förde-Fünferpack im Transfercheck.

Ahmet Arslan ( VfB Lübeck, ablösefrei, Vertrag bis 2024)

Stövers erster Sommerdeal war zugleich der bislang lauteste – gemessen an den Nebengeräuschen. Kein Wunder, kommt der 26 Jahre alte Arslan doch vom Erzrivalen aus Lübeck, den er mit 16 Toren in 25 Spielen in die Dritte Liga geschossen hat. Arslan, der Held. Arslan, der Verstoßene. Die VfB-Ultras machten ihrer Wut mit einem offenen Brief Luft. Ein merkwürdiges Video mit einem Bekenntnis, nicht zu Holstein gehen zu wollen, hat den Mittelfeldspieler ebenfalls eingeholt.

Aber so etwas gehört zum Geschäft. Wichtig ist, was Arslan, der auch in der Spitze spielen kann, der Mannschaft fußballerisch geben kann. Technik, Spielwitz, Riecher – auf Viertliganiveau ist er herausragend. Das war aber auch Daniel Hanslik bei Wolfsburg II. Arslan dürfte zunächst Herausforderer der zweiten Reihe sein.

Simon Lorenz ( VfL Bochum, ablösefrei, Vertrag bis 2023)

23 Jahre jung, ausgebildet in Hoffenheim, begabter Abwehrmann. Das Paket bei Lorenz scheint zu passen. Trotzdem dürfte er im Innenverteidiger-Ranking zunächst hinter Hauke Wahl, Stefan Thesker und Marco Komenda auf Platz vier um Einsatzminuten kämpfen.

Denn er kommt mit der Hypothek einer Rückserie in Bochum mit nur einem Kurzeinsatz. In der Hinrunde hatte er noch einen Stammplatz nach einem starken Vorjahr auf Leihstation bei 1860 München. In Kiel hofft man, dass er dieses Niveau wieder erreichen kann.

Marco Komenda ( SV Meppen, ablösefrei, Vertrag bis 2023)

Der bisherige Königstransfer? Komenda bringt alles mit, um sich in der Zweiten Liga durchzusetzen. Der 23-Jährige hat sich in seinen zwei Jahren im Emsland beeindruckend entwickelt. Er ist konstant, robust, dazu Linksfuß und damit die perfekte Kaderergänzung – zumal er auch als Linksverteidiger spielen kann.

Wird nicht nur dank seiner Flexibilität auf seine Einsätze kommen, hat im Idealfall sogar Stammspieler-Potenzial. Nicht umsonst waren auch andere Klubs am gebürtigen Darmstädter dran.

Thomas Dähne ( Wisla Plock, ablösefrei, Vertrag bis 2023)

Dähne soll den Konkurrenzkampf im Tor anheizen. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich den 26-Jährigen als neue Nummer eins vorzustellen. Einerseits, weil Stammkeeper Ioannis Gelios nicht unumstritten ist.

Andererseits, weil Dähne die exzellente Ausbildung der Red-Bull-Schule in Salzburg und Leipzig genossen hat, sich zudem in Finnland (HJK Helsinki) und zuletzt in Polen bei Wisla Plock auf für deutsche Profifußballer weitgehend unbekanntem Terrain durchgesetzt hat. Kreativer und dadurch interessanter Transfer.

Niklas Hauptmann ( 1. FC Köln, Leihvertrag bis 2021)

Kommt der 24-Jährige wieder auf das Level, das er einmal hatte, könnte er Salih Özcan ersetzen, den es nach Leih-Ende zurück nach Köln gezogen hat. Hauptmann war bei Dynamo Dresden mit 20 Stammspieler und Leistungsträger, ging 2018 für die Rekordsumme von 3,4 Millionen Euro nach Köln, kam im Zweitliga-Jahr des „Effzeh“ zwölfmal zum Einsatz. Für mehr reichte es auch wegen einer Knie-OP nicht.

Die Saison 2019/20 war dann zum Vergessen. Erst ohne Chance, dann kam eine Lungenentzündung, eine Leisten-OP und schließlich im Mai die Covid-19-Erkrankung dazu. Jetzt will der Spielmacher neu angreifen. In Köln und Kiel glaubt man weiter an sein Potenzial. Eine Leihe ohne Risiko, aber mit Chancen für alle drei Seiten.

Wer wird Nummer sechs?

Dass Holstein Kiel noch nicht am Ende ist und das halbe Transfer-Dutzend vollmachen wird, gilt als sicher. Stöver sucht noch einen Linksverteidiger, auch wenn der Handlungsdruck dank Komenda gesunken ist.

Kandidaten, die ins Profil passen, gibt es trotzdem. Zum Beispiel Thore Jacobsen, 23, zuletzt von Werder Bremen zu Drittligist Magdeburg verliehen. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner will nun den nächsten Schritt in der Zweiten Liga gehen. Könnte passen.

