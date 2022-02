Hannover

Für Holstein-Cheftrainer Marcel Rapp sorgte der Freitagabend in Hannover für ein Novum. Erstmals seit Amtsantritt bei den Störchen musste seine Mannschaft zwei Niederlagen in Folge einstecken. Ein Grund, in Panik zu verfallen, sind die Pleiten (noch) nicht.

Im Gegenteil: Rapp und sein Team sollten sich in dieser wichtigen Saisonphase nicht von dem Weg abbringen lassen, den sie in den vergangenen Wochen eingeschlagen haben. Der Ernst der Lage muss jedoch allen bewusst sein. Illusionen, man könnte in dieser Saison sogar noch ins obere Tabellendrittel vorstoßen, sollten spätestens jetzt verflogen sein.

Dafür agierten die Störche – wie schon gegen den KSC das über weite Strecken spielbestimmende Team – gegen 96 in den entscheidenden Situationen zu schlafmützig, mit der fehlenden Konsequenz. In dieser so unglaublich engen Zweiten Liga ein Tabu. Blackouts wie von Phil Neumann vor dem 0:1 und Alexander Mühling vor dem 0:2 sind es im Profifußball ohnehin.

Holstein erarbeitete sich zwar speziell in der ersten Hälfte gute Möglichkeiten zur Führung, doch Fabian Reese, Benedikt Pichler, „Otschi“ Wriedt, Julian Korb oder Philipp Sander verpassten. Eine Frage der Qualität? Vielleicht. In jedem Fall zeigt es, dass das Matchglück, das der KSV in diesem Jahr bislang ein so treuer Begleiter war, sich vorerst verabschiedet hat.

So erinnern die beiden vergangenen Spiele an eine Phase in dieser Saison, als Holstein regelmäßig den Gegner dominierte – und im Abstiegskampf steckte. Auf dem Weg dorthin sind die Störche nach dem 0:2 in Hannover wieder. Schließlich könnte der Abstand zum Abstiegsrelegationsplatz nach dem 24. Spieltag im schlimmsten Fall auf nur drei Zähler schmelzen. Holstein muss aufpassen, dass aus dem Flow der letzten Wochen kein Sog wird.