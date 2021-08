Null Punkte, null Tore, sechs Gegentore, Platz 18: Holstein Kiel ist denkbar schlecht in die neue Saison gestartet. Beim 0:3 am Sonntag gegen Schalke 04 lief zwar schon vieles besser als beim 0:3 auf St. Pauli. In den entscheidenden Zonen aber erwies sich die Mannschaft nicht als zweitligatauglich.