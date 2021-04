Kiel

Kommt sie oder kommt sie nicht, die verpflichtende Hotel-Quarantäne für die Mannschaften der Zweiten Fußball-Bundesliga? Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) behält sich dieses Mittel vor, um das Saisonfinale auf die Weise abzusichern.

Weiterhin ist es aber auch möglich, dass sich ganze Teams freiwillig isolieren. Vor allem Holstein Kiel hat mit seinen beiden behördlich angeordneten Mannschaftsquarantänen im März und April den Zweitliga-Spielplan mächtig durcheinandergewirbelt, steht bis zum 23. Mai unter heftigem Termindruck - und beschäftigt sich weiter mit dem Thema Hotel-Quarantäne.

Unabhängig von der Entscheidung der zuständigen Task Force, erklärte Holstein Kiels Präsident Steffen Schneekloth am vergangenen Freitag gegenüber KN-online, prüfe man bei der KSV "intern ähnliche Optionen". Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur vom Montag bestätigte der Verein noch einmal: "Ein Quarantäne-Trainingslager ist eine denkbare Maßnahme."

Andere haben mittlerweile schon gehandelt: Holsteins Ligakonkurrent SV Sandhausen, seit Montag zurück aus der Mannschaftsquarantäne, bezieht von Mittwoch bis Sonntag mit dem kompletten Profikader vorübergehend ein Hotel. In dieser Zeit finden die Heimspiele gegen den Hamburger SV (Donnerstag) und Hannover 96 (Sonntag) statt.

Ob Holstein Kiel nachzieht? Da sich auch schon Trainer Ole Werner, Sportchef Uwe Stöver und Mannschaftskapitän Hauke Wahl aufgeschlossen zur freiwilligen Abschottung geäußert hatten, scheint die Tendenz klar: Die KSV wird sich zeitnah in ein Trainingscamp begeben, um die Saison ohne erneuten Corona-Ausbruch regulär zu Ende bringen zu können.

Kommuniziert ist noch nichts. Zunächst ist ein Großteil des Kaders sowie des Trainer- und Funktionsteams noch bis einschließlich Dienstag in häuslicher Quarantäne. Und danach?

Am naheliegendsten scheint die Variante, sich in Kiel oder im Umland in Hotel-Abschottung zu begeben. Erfahrungen damit gibt es durchaus: Schon vor dem Re-Start der Rest-Saison 2019/20 im Mai vergangenen Jahres hatte die DFL den Klubs auf Grundlage des Hygienekonzepts eine Hotel-Quarantäne vorgeschrieben - wenn auch nur für eine Woche.

Dreimals auswärts, danach ins Quarantäne-Hotel?

Damals hatte Werner seine Mannschaft im Kieler Hotel Birke zusammengezogen, das nur für die Trainingseinheiten auf der Anlage in Projensdorf verlassen worden war. Eine Neuauflage im Sinne bewährter Strukturen könnte Sinn ergeben.

Gut möglich aber, dass die KSV erst ab Anfang Mai in den freiwilligen Quarantäne-Modus schaltet. Bis dahin stehen nämlich zunächst drei Auswärtsspiele in kurzer Abfolge an: Am Sonnabend (13 Uhr) geht es in der Zweiten Liga zum VfL Osnabrück, am folgenden Dienstag (27. April) nach Bayern zum 1. FC Nürnberg. Vier Tage später (1. Mai) steigt bei Borussia Dortmund das DFB-Pokal-Halbfinale.

Denkbar, dass die DFL die Hotel-Quarantäne bis dahin aber ohnehin verpflichtend gemacht haben wird. Der Handlungsdruck steigt.