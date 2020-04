Holstein Kiel hält die Füße still

Kiel

Zugegeben, für Journalisten und wissbegierige Fans ist es mit den Störchen nicht immer einfach. Die KSV hält sich in der öffentlich vor allem in den vergangenen Tagen hochkochenden Diskussion um Sinn und Unsinn einer Fortsetzung der aktuell unterbrochenen Saison sehr zurück. Keine Positionierung, ehe der Dachverband nicht getagt hat, kein Blick in die Glaskugel. Damit liegt Holstein voll auf Linie der DFL, die immer wieder versucht, vorpreschende Funktionäre einzufangen, das Durchsickern von Infos zu möglichen Konzepten eines Geisterspielbetriebs aufzuhalten. Holsteins Präsident Steffen Schneekloth ist zugleich Vizepräsident der Vereinigung der 36 deutschen Profiklubs, verschickte in seiner Funktion als DFL-Präsidiumsmitglied in der vergangenen Woche ein Schreiben an die 18 Zweitligisten. Tenor: Man möge sich in diesen schwierigen Zeiten doch bitte zurückhalten mit öffentlichen Äußerungen, was diese Thematik betrifft.

"Kieler Weg" auch in Corona-Zeiten

Genau das tut die KSV. Geduld ist ohnehin fester Bestandteil im oft heraufbeschworenen „Kieler Weg“, den Holstein nicht erst seit dem Aufstieg in die Zweite Liga geht. Und den Holstein auch während der Corona-Pandemie bestmöglich weiter beschreitet. Nachdem Innenverteidiger Stefan Thesker positiv auf das Virus getestet worden war, begaben sich die Störche klaglos in die zweiwöchige Quarantäne, hielten sich in den eigenen vier Wänden individuell fit. Als es möglich war, beantragte die KSV beim Kieler Gesundheitsamt eine Ausnahmegenehmigung für das Mannschaftstraining in Kleingruppen, seit dem 7. April absolvieren die Kieler Kicker in stets denselben Gruppen mit maximal sieben Personen und unter stetiger Wahrung des Mindestabstands sowie weiterer Hygienevorschriften zumindest eine Art Teamtraining. Passübungen, Krafteinheiten – was eben so möglich ist. Man befinde sich in engem Austausch mit DFL, Behörden, Ärzten und anderen Vereinen, teilte Holstein mit, und beschäftige sich mit den unterschiedlichen möglichen Szenarien. Darüber hinaus müsse man die Entscheidungen der DFL-Sitzung abwarten.

Vieles liegt aktuell schlicht nicht in der eigenen Hand. Und schon direkt nachdem die DFL am 31. März nur eine weitere Pause des Spielbetriebs bis zum 30. April beschlossen hatte und der schier unbändige Wunsch nach einer schnellen Wiederaufnahme laut geworden war, kassierte Schneekloth in seiner KSV-DFL-Doppelfunktion den Mai als Fußball-Wonnemonat erst mal wieder ein. „Es ist bisher nur Wunschdenken aller Beteiligten, die Saison Anfang Mai mit Spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortsetzen zu können“, sagte Schneekloth. Darüber entscheide schließlich nicht der Fußball, sondern die Politik.

KSV auf TV-Gelder angewiesen

Der Wunsch, dass der Ball bald wieder rollt, ist in den Reihen der KSV nicht weniger ausgeprägt als bei anderen Vereinen und vor allem vielen Fans im ganzen Land. Es ist der Wunsch nach einem Stück Normalität in einer Ausnahmesituation. Und natürlich auch der Versuch, die eigenen Interessen, die eigene Geschäftsgrundlage zu wahren. Holstein ist zwar im Gegensatz zu anderen Klubs laut kaufmännischem Geschäftsführer Wolfgang Schwenke „nicht akut von einer Insolvenz betroffen“, verzeichnet aktuell aber auch große Einnahmeverluste. Die gute wirtschaftliche Lage hält die Unruhe anscheinend auf einem erträglichen Niveau. Zumindest in der Außendarstellung: Schlussendlich ist auch die KSV auf die Zahlungen aus dem TV-Rechte-Vertrag angewiesen. Bekommt der Fußball seinen anvisierten Sonderweg nicht, könnte es auch im Storchennest irgendwann finanziell eng werden – aller Geduld zum Trotz.

