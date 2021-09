Kiel

Schöne neue 3G-Welt: Nach einer entsprechenden Einlasskontrolle soll es für Geimpfte, Genesene und Getestete ab dem 20. September auch in der Wunderino-Arena oder im Holstein-Stadion keine Einschränkungen mehr geben, sollen bald wieder alle Plätze voll belegt werden können. „Wir haben die Entscheidung der Landesregierung wohlwollend zur Kenntnis genommen. Grundsätzlich freuen wir uns, wieder mehr Fans im Stadion begrüßen zu dürfen“, sagte Wolfgang Schwenke, kaufmännischer Geschäftsführer der KSV Holstein. „Wir müssen jetzt aber erstmal intern und mit den Behörden besprechen, wie wir die kommende Landesverordnung umsetzen können.“

Holstein-Kapitän Wahl: „Würden uns freuen, wieder vor mehr Zuschauern spielen zu können“

Steht die künftige Ampel auf „Gelb“, gilt die 3G-Regel. Springt die Ampel auf „Rot“, weil sich die Pandemie-Lage wieder verschärft, würden nur noch geimpfte oder genesene Besucher (2G) Zutritt zu den Spielen bekommen. Vor diesem Hintergrund wolle man sich bei dem Fußball-Zweitligisten über die unterschiedlichen organisatorischen Herausforderungen mit der Stadt Kiel und dem örtlichen Gesundheitsamt besprechen. Dennoch kam bei Kapitän Hauke Wahl schon so etwas wie Vorfreude auf: „Die letzten beiden Spiele in Düsseldorf und dann vor allem auch zu Hause gegen Aue haben einem schon so ein bisschen das Gefühl von Normalität zurückgegeben, so wie es vor Corona in den Stadien war. Daher würden wir alle uns natürlich extrem darüber freuen, wieder vor mehr Zuschauern spielen zu können.“

Zurückhaltung erklang am Dienstag auch aus der Zebraherde des THW Kiel. „Wir warten jetzt erst einmal ab, bis uns die schriftliche Fassung der Corona-Bekämpfungsverordnung vorliegt und wir alle Details der Regelung kennen“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. „Wir haben immer betont: Unser Ziel ist es, so vielen Fans wie möglich so sicher wie möglich das Handball-Erlebnis live zu ermöglichen. Wir haben die heutige Ankündigung mit Freude zur Kenntnis genommen, die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Nichtsdestotrotz konzentrieren wir uns jetzt auf unser Modellprojekt für die nächsten beiden Heimspiele, das für viele unserer Fans ein Schritt zurück zur Normalität ist.“

THW Kiel: Zunächst zwei Heimspiele im Rahmen des Modellprojektes

Am Mittwoch gegen Balingen sowie am 19. September im Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt darf der deutsche Handball-Meister ohnehin schon 9000 Fans in der Wunderino-Arena begrüßen. Das Modellprojekt wird eng von der Stadt Kiel und dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) begleitet. Dabei hatte der Klub zunächst um ein besonders sicheres 2G-Konzept gerungen, bei dem nur Geimpften und Genesenen Zutritt gewährt worden wäre. Dem hatte die Landesregierung jedoch zunächst Einhalt geboten und als Auflage an den THW formuliert, dass all die Menschen nicht ausgeschlossen werden dürfen, die sich bisher noch nicht impfen lassen konnten (Kinder unter zwölf Jahren, Schwangere, Vorerkrankte). Nach der neuen „Ampel“ könnten nun ab dem 20. September auch wieder Personen die Spiele des Rekordmeisters besuchen, die sich zwar nicht impfen lassen wollen, aber sich entsprechend vor den Partien testen lassen.