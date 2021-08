Last-Minute-Transfer: Holstein Kiel holt Benedikt Pichler von Austria Wien

Kiel

Dass noch etwas auf dem Transfermarkt passieren würde, hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Und direkt zum Wochenstart hat Holstein Kiel geliefert: Am Montagnachmittag gab der Fußball-Zweitligist die Verpflichtung von Benedikt Pichler bekannt. Der 24 Jahre alte Stürmer kommt vom österreichischen Bundesligisten Austria Wien, erhält einen Vierjahresvertrag bis 2025 – und dürfte der neue Rekordeinkauf der Störche sein.

Pilcher löst wohl Lee ab

Wie der „Kurier“ berichtet, soll die Ablösesumme für Pichler, der bei der Austria noch einen Vertrag bis 2023 hatte, bei einer Million Euro liegen. Bislang galt der 2018 nach Kiel gewechselte Südkoreaner Jae-Sung Lee mit kolportierten 900 000 Euro als teuerster Neuzugang überhaupt. Nun also Pichler, von dem man sich in der sportlichen Führung einiges verspricht.

„Mit Benedikt Pichler konnten wir einen Mann für den Sturm für uns gewinnen, der sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und seine Qualitäten in der österreichischen Bundesliga nachgewiesen hat“, sagte KSV-Sportchef Uwe Stöver zum am Tag vor dem offiziellen Transferschluss finalisierten Deal. „Er ist ein dynamischer und spielfreudiger Angreifer und macht uns in unserer Offensive noch variabler.“

Der 1,87 Meter große Angreifer kommt mit der Empfehlung von 15 Toren und zehn Vorlagen in 57 Spielen für Austria Wien, für das er seit 2019 gespielt hatte. Zuvor stand er für eine Saison beim SK Austria Klagenfurt unter Vertrag (neun Tore und fünf Vorlagen in 23 Spielen).

Dritter neuer Stürmer nach Arp und Fridjónsson

„Ich möchte hier bei Holstein in einer extrem attraktiven Liga den nächsten Schritt in meiner fußballerischen Entwicklung machen“, sagte der gebürtige Salzburger zu seinem Wechsel an die Förde. „Holstein spielt einen offensiven Fußball, legt großen Wert auf spielerische Lösungen und Variabilität. Ich möchte hier schnell ankommen, meine Mannschaft kennenlernen und dann eine gute Zweitliga-Runde spielen.“

Sein Pflichtspieldebüt könnte Pichler, der nach Jann-Fiete Arp und Hólmbert Aron Fridjónsson der dritte neue Angreifer im Kader der Störche ist, nach der Länderspielpause geben. Am 11. September gastiert die KSV beim Karlsruher SC.