Kiel

Fabian Reese trainiert schon wieder. Also zu Hause. Mit Hanteln, an Geräten in einem eigens eingerichteten Kraftraum, sogar mit dem Ball. Hochhalten gegen die Zimmerwand. „Hopefully back soon“, hoffentlich bald zurück, lautet der Schriftzug, den seine Instagram-Story trägt. Im Hintergrund hängt ein Schalke-Trikot.

Holstein Kiel: Allen Corona-Infizierten geht es gut

Was wäre das für ein Jahresauftakt für den 24-Jährigen gewesen: Sonntag, 13.30 Uhr, Holstein Kiel zu Gast beim FC Schalke 04. Dem Klub, zu dem Reese 2013 aus Holsteins U 17 wechselte, für den er 2015 in der Bundesliga debütierte, von dem er im Januar 2020 nach Kiel zurückkehrte. Doch Fabian Reese erkrankte an Covid-19, verpasste die Wintervorbereitung der Störche und wird am Sonntag in Gelsenkirchen nicht dabei sein. Denn er befindet sich wie die anderen Kieler Ex-Schalker Phil Neumann und Lewis Holtby weiterhin in häuslicher Quarantäne – auch wenn er wieder gesund ist.

„Allen vier positiv getesteten Spielern geht es gut. Stand heute stehen sie uns für den Restrundenstart gegen Schalke am kommenden Sonntag nicht zur Verfügung“, erklärt KSV-Sportchef Uwe Stöver auf Nachfrage von KN-online. „Inwieweit es da in den nächsten Tagen noch eine veränderte Beschlusslage gibt, die eine frühzeitige Entlassung aus der Quarantäne zulässt, bleibt abzuwarten.“

Quelle: Patrick Nawe/Holstein Kiel

Ein Fünckchen Hoffnung flammte bei Holstein am vergangenen Wochenende auf, als Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ankündigte, die Quarantänedauer bei Infizierten von 14 Tagen auf zehn, bei negativem PCR-Test und 48 Tagen Symptomfreiheit sogar auf sieben Tage verkürzen zu wollen. Von Bundestag und Bundesrat ist dieses Ergebnis der freitäglichen Ministerpräsidentenkonferenz aber noch nicht beschlossen worden, es gilt weiterhin die Quarantänedauer von 14 Tagen. Ein Wiedereinstieg von Reese und Neumann, die vier Tage vor Lewis Holtby positiv getestet worden waren, ist also frühestens Anfang nächster Woche möglich. Alle vier Erkrankten wurden „mit Trainingsmaterialien und -plänen versorgt, so dass sie sich im Rahmen der Möglichkeiten zu Hause fit halten können“, erklärt Stöver.

Thesker wieder im Mannschaftstraining, van den Bergh und Ignjovski individuell

Trotz der vierfachen Kieler Quarantäne durfte Marcel Rapp, der am Dienstag seinen 100. Tag als Holstein-Trainer beging, im Training einige Rückkehrer begrüßen. Nach Innenverteidiger Marco Komenda, der bereits am Sonnabend im Test gegen Osnabrück (3:2) sein Comeback im Störchetrikot gefeiert hatte, stieg nun auch Positionskollege Stefan Thesker nach muskulären Problemen wieder ins Mannschaftstraining ein. Auch Johannes van den Bergh (nach Mittelhandbruch) und Aleksandar Ignjovski (nach Erkältung) trainierten bereits wieder individuell.