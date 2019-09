Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonntag vor 9465 Zuschauern im Holstein-Stadion gegen den FC Erzgebirge Aue 1:1-Unentschieden gespielt. Das Tor für die Gäste erzielte Jan Hochscheidt in der 48. Spielminute. Für die Kieler Störche glich Jae-Sung Lee in der 73. Minute aus.