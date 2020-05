Holstein Kiel verspielt 2:0-Führung

Kiel

Ein Spiel vor leeren Rängen? Fußball in skurriler Null-Atmosphäre ohne Zuschauer? Für den Zweitligisten Holstein Kiel kein Problem. Allerdings nur bis zur 75. Minute. Hochverdient mit 2:0 (1:0) führten abgezockte Störche am Sonnabend bis zu diesem Zeitpunkt bei Jahn Regensburg. Jae-Sung Lee (3.) und Finn Porath (58.) hatten die Kieler beim Re-Start im Bundesliga-Unterhaus auf Siegeskurs geschossen. Doch in den letzten 15 Minuten drehten die Oberpfälzer das Geschehen, kamen durch Sebastian Stolze (75.) und Andreas Albers (90.+2) zu einem glücklichen 2:2.

Nur 2:2 in Regensburg nach 2:0-Führung – Lee erzielt historischen Führungstreffer

Wer schießt das erste Tor in Deutschland nach der Corona-Zwangspause? Regensburg nicht, weil Störche-Keeper Ioannis Gelios gegen Chima Okoroji (2.) glänzend abwehrte. Gut 60 Sekunden später aber war es auf der Gegenseite passiert. Den von Salih Özcan getretenen ersten Kieler Eckball verlängerte Hauke Wahl per Kopf – und Jae-Sung Lee spritzte in den freien Raum, vollstreckte volley mit dem rechten Fuß zur 1:0-Führung der Störche. Saisontor Nummer acht für den Südkoreaner. Ein Standard, der einstudiert wirkte. Eine ruhender Ball, der den Kielern in jedem Fall einen Eintrag in die Geschichtsbücher des deutschen Profifußballs sichert.

Anzeige

Der folgende Jubel der Nordlichter entsprach den Vorschriften: die Holstein-Profis ließen die Fäuste sprechen. Soll heißen, sie drückten die Fingerkuppen gegeneinander. Kontrollierte Emotionen also.

Weitere KN+ Artikel

Zur Galerie Fotos vom Geisterspiel: Holstein Kiel gegen SSV Regensburg Jahn

Auch bei ihren Beschwerden in der 11. Minute hielten sich die Störche zurück, forderten nach einem Trikotzupfer vom Ex-Kieler Max Besuschkow an Özcan nur dezent einen Strafstoß. Alexander Mühling (34.) hatte nach Vorlage von Fabian Reese das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an Alexander Meyer. Der Jahn-Torwart hatte bereits zuvor bei einem Fast-Eigentor von Benedikt Gimber (26.) gerettet.

Die gastgebenden Oberpfälzer hatten im ersten Durchgang zwischen der 20. und 30. Minute ihre stärkste Phase. In der bewahrte Gelios die Störche nach dickem Patzer von Stefan Thesker (20.) gegen den freistehenden Oliver Hein vor dem Ausgleich.

Werner behielt klaren Kopf

Auch ohne die Angreifer Janni Serra (Reha in München nach Oberschenkel-OP) und „Rudi“ Baku (muskuläre Probleme) waren die Kieler in den ersten 45 Minuten das bessere Team (55:45 Prozent Ballbesitz, 9:4 Torschüsse). Dass nicht alle Details im Spielaufbau und bei der Arbeit gegen den Ball funktionierten, musste angesichts der Gesamtsituation erwartet werden. Und ein Akteur freute sich darüber, überhaupt mal wieder zu dem auf der Tribüne auf Einsatzzeiten wartenden Spieltagskader zu gehören: Für Rechtsverteidiger Jannik Dehm war dies erstmals seit seinem Schienbeinbruch am 22. Juli 2019 wieder der Fall.

Wie seine Spieler, so behielt auch KSV-Cheftrainer Ole Werner klaren Kopf in der Sonne von Regensburg. Der mit 32 Jahren jüngste Coach im deutschen Profifußball sah bei seinen zu hoher Laufintensität verpflichteten Flügeln Iyoha und Reese einen Kraftverlust und wechselte in der 57. Minute mit David Atanga und Finn Porath zwei neue „Außenseiter“ ein. Nur eine Minute später krönte Porath eine Exquisit-Kombination zwischen Özcan und Lee mit dem Treffer zum 2:0 (58.). Werner hatte ein goldenes Händchen bewiesen.

Doch in der Endphase mussten die Störche noch einmal zittern. Nachdem Regensburgs Top-Scorer Sebastian Stolzer (75.) mit seinem Schuss zum 1:2 Gelios getunnelt hatte. Sollte den Störchen zum Schluss die Luft ausgehen?

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Mühling (79.) hätte nach Vorarbeit des überragenden Lee alles klar machen können, vielleicht müssen. Doch sein Schuss aus zehn Metern flog hoch über das Ziel.

Ein Missgeschick mit Folgen: Phil Neumann traf Lais im Kieler Strafraum – Elfmeter in der 90. Minute. Andreas Albers ließ Gelios vom Punkt keine Chance. Das 2:2 – zwei verschenkte Punkte.

Jahn Regensburg: Meyer – Hein (88. Albers), Nachreiner, Correia, Okoroji - Gimber (70. Geipl), Besuschkow (70. Lais) - Stolze, Wekesser (88. Derstroff) – Grüttner, Makridis – Trainer: Selimbegovic.

Holstein Kiel: Gelios – Neumann, Wahl, Thesker, van den Bergh (73. Seo) – Meffert – Mühling (81. Ignjovski), Özcan – Iyoha (57. Porath), Lee, Reese (57. Atanga) – Trainer: Werner.

Schiedsrichter: Martin Petersen ( Stuttgart) – Assistenten: Lothar Ostheimer ( Pfaffenhofen), Jochen Gschwendner ( Wurmannsquick) – 4. Offizieller: Wolfgang Haslberger ( St. Wolfgang) – Video-Assistent: Nicolas Winter ( Hagenbach).

Tore: 0:1 Lee (3.), 0:2 Porath (58.), 1:2 Stolze (75.), 2:2 Albers (90.+2/Foulelfmeter) - Gelbe Karten: Besuschkow, Makridis, Gimber, Nachreiner (5.), Grüttner – Iyoha.

DER LIVETICKER ZUM NACHLESEN

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.