In der Rückrunde der abgelaufenen Saison war Makana Baku von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel an den polnischen Erstligisten Warta Posen ausgeliehen. Und nun? Hat "Rudi" eine Zukunft im Storchennest? Oder trennen sich die Wege? Ein Tweet des Flügelflitzers sorgte am Wochenende für Verwirrung.