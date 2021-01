Kiel

" Makana konnte sich in dieser Saison gegen die starke Konkurrenz auf den Außenbahnen noch nicht durchsetzen", sagte Holsteins Sportdirektor Uwe Stöver zum finalisierten Leihgeschäft. "Daher sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, ihn bis zum Saisonende in die polnische Liga zu Warta Posen auszuleihen. Wir erhoffen uns von dem Wechsel, dass Rudi über viele Einsatzzeiten Spielpraxis sammeln und sich so besser entwickeln kann."

Baku, im Sommer 2019 gekommen, hatte es in der laufenden Saison kein einziges Mal in den Spieltagskader der KSV geschafft, nun soll der 22-jährige Außenstürmer beim Ekstraklasa-Aufsteiger zurück in die Spur finden.

"Für mich und meine Entwicklung ist es wichtig, auf dem Platz zu stehen", sagte Baku. "Daher habe ich mich für diesen Schritt entschieden." In Kiel besitzt er noch einen Vertrag bis 2022. Die Leihe läuft bis zum Saisonende.