Im Winter war Yann Aurel Bisseck als Leihgabe vom 1. FC Köln zu Holstein Kiel gekommen, sollte bei den Störchen Spielpraxis sammeln und seine Qualitäten als U19-Nationalspieler in die Kieler Mannschaft einbringen. Doch in den vergangenen sieben Monaten kam Bisseck nicht über drei Kurzeinsätze in der Zweiten Liga sowie fünf Partien in Holsteins U23 in der Regionalliga Nord hinaus.

Mit dem Verlauf der Leihe soll der 1. FC Köln laut Informationen des Portals „Liga-zwei.de“ unzufrieden sein, an anderem Ort bessere Entwicklungsmöglichkeiten und Einsatzchancen sehen. Daher strebe der „Effzeh“ ein vorzeitiges Ende des Leihgeschäfts mit der KSV an. Ein neues Leihgeschäft mit dem niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade steht im Raum - mithin auch näher an Bissecks Kölner Heimat gelegen als die Förde.

Holsteins Sportchef Fabian Wohlgemuth wollte den möglichen Abgang Bissecks auf Anfrage nicht bestätigen.

