Sie sind wieder da. Zwar noch nicht auf dem Platz, das kommt erst am Donnerstag, aber zumindest im Kraftraum. Am Dienstag haben die Profis von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel die Leistungsdiagnostik absolviert. Mit dabei: die bisherigen Neuzugänge um Niklas Hauptmann, Simon Lorenz und Co.