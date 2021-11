Lewis Holtby gefällt die Rolle des Sechsers im Mittelfeld von Holstein Kiel

Kiel

Wenn Lewis Holtby an die Momente am Sonnabend im Hamburger Volksparkstadion denkt, fängt er an zu strahlen. Nach dem Abpfiff des 1:1 zwischen altem (HSV) und neuem (Holstein Kiel) Arbeitgeber schlenderte er zum ersten Mal mit seiner einjährigen Tochter Hailey auf dem Arm über den Rasen. „Es war ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, und sie hatte sichtlich Spaß, unten auf dem Platz zu sein“, sagt der Papa, der in den 90 Minuten zuvor an gleicher Stelle ebenfalls viel Freude hatte.

Auf ungewohnter Position, als Sechser im KSV-Mittelfeld, machte der 31-Jährige ein starkes Spiel. „Es hat mir sehr gut gefallen, und es hat Spaß gemacht mit Alex und Finn (Alexander Mühling und Finn Porath, d. Red.). Hoffentlich können wir das öfter so spielen“, sagt Holtby.

Überall unterwegs: Lewis Holtby gibt den „Box-to-Box-Sechser“

„Ich bin schon ein paar Jahre dabei. Das ist keine große Umstellung“, sagt der Routinier über seine – zumindest auf dem Papier – defensivere Rolle. Auf dem Rasen interpretierte der Mittelfeldspieler seine Position sehr variabel: Nach links verschoben, nach rechts verschoben, vorne attackiert, hinten wieder zur Stelle. „Gegen den HSV war ich eine Art Box-to-Box-Sechser. Einer, der auch mal bis zum gegnerischen Strafraum vorsticht.“

Nach den kurzfristigen Ausfällen von Patrick Erras (muskuläre Probleme) und Marcel Benger (Infekt) war das keine Notlösung, sondern ein Plan von KSV-Coach Marcel Rapp, der sich laut Holtby schon in der Trainingswoche abgezeichnet hatte – und der die in dieser Saison bei der KSV anhaltende Suche nach dem richtigen Sechser abschließen könnte. Die nach dem Abgang von Jonas Meffert (HSV) im Sommer verpflichteten Erras und Benger konnten noch nicht nachhaltig überzeugen. Nun eröffnet sich für die Störche eine neue Option. Denn die Idee mit Holtby als Stabilisator und Dirigent im Mittelfeld ging in Hamburg auf.

Eine Stärke, die Holtby als „variabler Sechser“ besonders zu Gute kommt: sein enormes Laufpensum. „Ich laufe immer viel, egal ob auf der Acht oder Sechs“, betont er. Gegen den HSV stach das besonders ins Auge: 12,4 Kilometer spulte der KSV-Profi ab – mehr als jeder andere Spieler auf dem Platz.

Holtby: „Bin froh, dass diese Leidenszeit jetzt vorbei ist“

Meter, die ihm zu Beginn der neuen Trainingswoche noch in den Beinen steckten – ein lange herbeigesehntes Gefühl. Nach zwei Kurzeinsätzen zu Saisonbeginn hatte Holtby mehrere Wochen an den Folgen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel laboriert. Am vergangenen Sonnabend spielte er nach längeren Einsätzen gegen Darmstadt und Hoffenheim erstmals durch. „Es war definitiv eine andere Belastung“, sagt Holtby. „Aber ich bin froh, dass diese Leidenszeit jetzt vorbei ist, und ich freue mich, jetzt endlich richtig dabei sein zu können.“

Gegen Dynamo Dresden braucht Holstein Kiel den „Killer-Instinkt“

Nach drei 1:1-Unentschieden will Holsteins Neuzugang gegen Dynamo Dresden (Freitag, 18.30 Uhr) endlich einen Sieg bejubeln. „Es wird ein psychologisches Spiel. Die werden hier herkommen mit der Devise: ‚Ihr wollt die drei Punkte, wir stehen noch vor euch’“, prophezeit Holtby vor dem Kellerduell. „Wir brauchen diesen Killer-Instinkt, den wir in einigen Spielen haben vermissen lassen. Wenn wir den entwickeln und weiter so konsequent verteidigen, wie wir es gegen den HSV gemacht haben, werden wir irgendwann die Siege holen. Da bin ich mir sicher.“

Ob der erste schon am Freitag vor den Augen von Tochter Hailey gelingt, weiß Holtby noch nicht. „In Hamburg hat es gut gepasst, weil es ein geschlossenes Stadion war und sie sich im Innenraum warm halten konnte.“ Doch auch wenn Haileys Heimdebüt im Holstein-Stadion gegen Dresden noch verschoben wird: Auf die ersehnten drei Punkte wird ihr Vater nicht länger warten wollen.