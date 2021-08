Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat auf den Fehlstart in der Zweiten Liga reagiert und Lewis Holtby verpflichtet. Der 30-jährige Mittelfeldspieler war seit Sommer vereinslos, spielte zuvor für den englischen Zweitligisten Blackburn Rovers. In Kiel will der Ex-Hamburger jetzt so schnell wie möglich ankommen.