Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss in der kommenden Zeit ohne Emmanuel Iyoha und Aleksandar Ignjovski auskommen. Beide laborieren jeweils an einem Muskelfaserriss. Am Dienstag musste zudem Finn Porath die Einheit abbrechen. Ob es für das Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth reicht, ist ungewiss.