Folge 53 von „Holstein eins zu eins“: Die KN-Reporter Niklas Schomburg und Tamo Schwarz sprechen über das, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Diesmal: Der unfassbare Eklat um Markus Anfang, Werder Bremens Interesse an Ole Werner und das Top-Spiel am Sonnabendabend – in der vierten Corona-Welle, die nicht nur über den Fußball schwappt.