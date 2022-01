Kiel

Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen der beiden Nordklubs in der Saison 2021/22. Während die Störche das Hinspiel am ersten Spieltag glatt mit 0:3 verloren, konnte das Rückspiel gegen die Kiezkicker im Dezember nach Treffern von Fin Bartels (8.), Finn Porath (29.) sowie Benedikt Pichler (45.) mit 3:0 überraschend deutlich gewonnen werden.

Lange führten die Hamburger die Tabelle der Zweiten Fußball-Bundesliga an, doch seit vier Ligaspielen haben die Schützlinge von Coach Timo Schultz nicht mehr gewonnen. Es läuft derzeit nicht rund beim aktuellen Tabellenzweiten. Die Störche hingegen werden unter Chefcoach Marcel Rapp immer stärker, was nicht zuletzt der 2:1-Auswärtserfolg beim SSV Jahn Regensburg untermauert hat. Es wartet also ein interessantes Nordderby-Testspiel auf uns.