Kiel

Drei Spiele in Folge blieb Fußball-Zweitligist Holstein Kiel zuletzt ungeschlagen. Die Störche sind nach dem Horrorstart in der Liga wieder in der Spur. Können sie den Trend gegen Hannover 96 fortsetzen? Um sich vom Tabellenkeller abzusetzen, muss gegen die Niedersachsen ein Sieg her. Eine harte Nuss. KSV-Coach Ole Werner warnt vor dem Nordduell vor der Geschwindigkeit der individuell hochklassig besetzten 96er. Ab 13.30 Uhr erfahren wir, ob Holstein dagegenhalten kann.