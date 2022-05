Lucas Wolf unterschreibt Profivertrag bei Holstein Kiel

Kiel

Lucas Wolf erhält seinen ersten Profivertrag bei den Störchen. Der 20 Jahre alte gebürtige Eckernförder, der gegen den 1. FC Nürnberg (3:0) und beim SV Sandhausen (1:3) seine ersten Einsatzminuten in der Zweiten Fußball-Bundesliga sammeln durfte, unterschreibt bei Holstein Kiel bis zum 30. Juni 2024. Das gab der Verein am Montagnachmittag bekannt.

Uwe Stöver: „Hat bewiesen, wie viel Potenzial in ihm steckt“

„Es freut uns sehr, mit Lucas Wolf einen weiteren jungen, talentierten Spieler in den Profi-Kader aufzunehmen, der aus unserem eigenen Nachwuchs stammt“, sagte KSV-Sportchef Uwe Stöver in der Mitteilung des Klubs. „Er hat in dieser Saison schon in der Regionalliga bewiesen, wie viel Potenzial in ihm steckt. Wir sind überzeugt, dass Lucas bei der KSV auch den nächsten Schritt in seiner fußballerischen Entwicklung gehen wird, und wir freuen uns sehr, ihn auf diesem Weg weiterhin begleiten zu dürfen.“

Wolf, der das Fußballspielen beim Gettorfer SC begonnen und dessen Vater Frank einst auch für die Störche gespielt hatte, sagte: „Ich bin wahnsinnig glücklich und stolz, nun den nächsten Schritt hier bei Holstein gehen zu können. Das spürbare Vertrauen der Verantwortlichen gegenüber uns jungen Spielern hat mir die Entscheidung nicht schwer gemacht. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und die Chance, die Zweite Bundesliga mit Holstein erleben zu dürfen.“

Wolf spielte ein Jahr für den VfB Lübeck

Der Mittelfeldspieler durchlief nach seinem Wechsel aus Gettorf zur KSV sämtliche Nachwuchsmannschaften, stieg 2018/19 mit der A-Jugend in die Bundesliga auf. Nach einer einjährigen Leihe zum Erzrivalen VfB Lübeck ist Wolf seit 2021 wieder zurück bei den Störchen, erkämpfte sich in der Regionalliga-Mannschaft einen Stammplatz. Nun also der nächste Meilenstein für den Youngster.