Kiel

Die Stimmung ist gekippt. Zum Guten. Es ist Dienstagvormittag in Projensdorf, von oben grinst die Spätsommersonne nieder auf die Störche. Was vor Kurzem noch ein schiefes Bild gewesen wäre, scheint jetzt zu passen, denn die Freude ist auch bei den Profis von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel zurück. Das 2:2 bei Fortuna Düsseldorf, es hat etwas gedreht. Sie können es noch, sind nach drei 0:3-Niederlagen wieder da. Auch dank seiner Leistung: Marcel Benger, Debütant am Rhein aus – und auch hier stimmt das Bild – heiterem Himmel.

Nervosität? Gab es bei Marcel Benger nur auf der Anfahrt ins Stadion

„Ich habe es erst kurz vor dem Spiel erfahren, das war für mich relativ überraschend“, sagt der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler über seine unerwartete Nominierung als einer von sechs Neuen in der Startelf. Benger, vor der Saison aus der zweiten Mannschaft von Fortuna-Rivale Borussia Mönchengladbach gekommen, war der auserkorene Mann für die Ordnung im Zentrum auf der so elementar wichtigen Sechs. Plötzlich auf der großen Bühne, nahe seiner Heimat Krefeld, nach bis dahin einer einzigen Profi-Minute in der Bundesliga vor bald vier Jahren. „Ich habe bei der Anfahrt zum Spiel etwas Nervosität gespürt“, gesteht er, „aber sobald wir im Stadion waren, war es ganz normal.“

Ein Innenleben, das Benger auf dem Platz dann auch eindrucksvoll nach außen kehrte: Er sortierte das Kieler Spiel mit ruhiger Hand, fand frei von jeder Hektik teils exzellente Lösungen. „Das entspricht meinem Naturell“, erklärt er, „ich bewahre eigentlich immer Ruhe und Übersicht. Ich versuche, der Mannschaft mit diesen Fähigkeiten weiterzuhelfen, um Ruhe ins Spiel zu bringen, Ballpassagen bei uns zu haben, damit wir uns auch mal erholen können. Das war jetzt auch in Düsseldorf wichtig.“ Denn die KSV agierte tiefer als sonst, musste viel Verteidigungsarbeit leisten. Da braucht es einen Entlastungsspieler. Einen wie Benger.

„Ich hatte danach ein sehr gutes Gefühl. Erstens, weil ich von Beginn an auf dem Platz stand. Und zweitens, weil ich mit meiner Leistung ganz zufrieden war“, sagt Benger, der Patrick Erras auf die Bank verdrängte, in fast allen Individualstatistiken Top-Werte erreichte. Starke 89 Prozent seiner Zuspiele kamen an, beeindruckende 12,25 Kilometer spulte er ab – Zahlen, die seine Leistung greifbar machen. „Auch wenn man am Ende des Spiels natürlich gemerkt hat“, schränkt Benger selbst ein, „dass ich die 90 Minuten noch nicht ohne Probleme gehen kann.“

Die Beine wurden irgendwann verdammt schwer. Aber er ging über den berüchtigten Punkt. Derart erfolgreich, dass es nicht nur seiner Elf den Punkt, sondern ihm auch hinterher ein geradezu überlaufendes Smartphone bescherte. „Es haben sich viele Leute gemeldet, auch einige von früher aus meinen ehemaligen Mannschaften. Das hat mich sehr gefreut“, sagt Benger.

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel musste am Dienstag im Vormittagstrainingfast komplett ohne Außenverteidiger auskommen: Mit Phil Neumann und Julian Korb nahm das etatmäßige Rechtsverteidiger-Duo nicht an den Übungsformen mit der Mannschaft teil, absolvierte wegen muskulärer Beschwerden nur eine Laufeinheit an der Seite von Rechtsverteidiger-Option Nummer drei, Aleksandar Ignjovski. Der Serbe drehte nach Außenbandriss seine Runden um den Platz, um den auch Ahmet Arslan im Rahmen seines Aufbautrainings nach Kreuzbandriss locker trabte. Mit Johannes van den Bergh fehlte zudem der Stamm-Linksverteidiger wegen eines Infekts.

Marcel Benger bringt sich für die Startelf gegen Erzgebirge Aue in Stellung

Und nun? Am Sonnabend kommt Erzgebirge Aue an die Förde (13.30 Uhr). Es wird, nach dem letztlich erfolgreichen defensiven Ansatz bei der Fortuna, ein anderes Spiel. „Wir werden gegen Aue wieder mehr den Ball haben“, prophezeit Benger wenig verwegen. „Es ist ein Heimspiel, wir wollen offensiv auftreten, um auch die Zuschauer mitzunehmen. Unser Ziel sind die drei Punkte.“

Sein Ziel kann indes nur die erneute Startelf sein. Auch wenn er dafür nun nicht nachlassen darf – und nach eigenem Bekunden auch nicht nachlassen wird. „Der Trainer wird natürlich wieder genau auf die Trainingswoche achten“, sagt Benger. „Ich gebe jetzt einfach mein Bestes und denke, dass ich mit der Leistung gegen Düsseldorf ein erstes Zeichen gesetzt habe.“

„Eine Bestätigung, dass ich meine Chance bekomme, wenn ich im Training einen guten Job mache“

Ein Zeichen, das er auch deshalb setzen konnte, weil bei Holstein Kiel als Konsequenz aus den schwachen Vorwochen mehr noch als sonst das Leistungsprinzip gilt. Jede Einheit zählt. Die Gelegenheit für einen aus der vermeintlichen zweiten Reihe wie Benger. „Als ich hier hergekommen bin, hatte ich mir das Ziel gesetzt, dass ich mich im Training empfehlen will. In der Vorbereitung hatte ich schon das Gefühl, dass ich es ziemlich gut mache, habe auch von meinen Mitspielern gute Resonanzen bekommen“, sagt er. „Deshalb war das nun für mich auch eine Bestätigung, dass ich meine Chance bekomme, wenn ich im Training einen guten Job mache.“

Den hat er gemacht, nicht zuletzt in den 90 Minuten von Düsseldorf. Und er hat mitgeholfen, die Stimmung zu drehen. Die Störche sind wieder da. Und er, Marcel Benger, ist jetzt auch da.