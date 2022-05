Kiel

Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der zweiten Fußball-Bundesliga und dem 3:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Nürnberg wartet zum Saisonabschluss der SV Sandhausen auf Holstein Kiel. Bereits vor der Partie am Sonntag zieht Störche-Trainer Marcel Rapp ein erstes Fazit – und gibt einen Ausblick auf die neue Spielzeit. Rapp über ...

… den aktuellen Tabellenplatz: „Wir sind aktuell auf Platz neun. Von außen hört man aber, dass wir eine schlechte Saison spielen. Wir haben Mannschaften hinter uns, die vermeintlich eine gute Saison spielen. Da sieht man schon den Anspruch, den man an Holstein Kiel hat. Diesen Anspruch muss man aber auch in Relation zu den Mitteln setzen. Wenn man mal schaut, welche Mannschaften mitspielen, dann ist Platz neun schon ein großer Erfolg. Und wenn man bedenkt, wie die Saison gestartet ist, dann war nicht viel mehr drin. Ich denke, dass wir alle zufrieden sein können, wie es gelaufen ist. Es gibt viele Teams hinter uns, die viel mehr Mittel haben, aber nicht viele Teams, die weniger Mittel haben, und vor uns stehen.“

... die herausforderndste Phase der Saison: „In der Nachbetrachtung gesehen war die schwerste Phase der Anfang. Als ich gekommen bin, habe ich keinen Spieler gekannt. Simon Lorenz und Joshua Mees kannte ich ein bisschen, ansonsten auch aus dem Teamumfeld niemanden. Ich hatte volle Euphorie, aber die ersten Wochen waren die herausforderndsten.“

So ordnet Rapp das KSV-Verletzungspech ein

... die Bilanz in der Saison: „Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Das ist für mich das Entscheidenste. Wenn wir jetzt in die neue Saison gehen, dann werden wir natürlich wieder weiter vorne anfangen müssen. Aber aktuell können wir sehr variabel spielen und können auf alle Spieler im Kader zurückgreifen. Normalerweise hat man seinen Stamm an Spielern, aber bei uns können alle mitspielen. Das bestätigt mich und macht mich auch zufrieden. Wir sind in der Lage, gegen Bremen und Hamburg beispielsweise anders Fußball zu spielen und trotzdem erfolgreich zu sein.“

… Verletzungen, Corona-Fälle und Pech: „Dadurch, dass wir einen großen Kader haben, hatten wir immer Spieler zur Verfügung. Es gab nur ein, zwei Spiele, in denen es eng wurde. Ich habe großes Vertrauen in die Jungs, auch weil ich sie jeden Tag beim Training sehe. Ich habe deshalb versucht, die Herausforderung anzunehmen und bin grundsätzlich ein positiver Typ. Die Spieler, die da sind, die müssen halt spielen. Ich konnte niemanden herzaubern. Die Jungs wurden maximal unterstützt und vorbereitet. Am Ende lag es aber an den Jungs. Ich war immer überzeugt, dass wir so unser Ziel erreichen.“

Holstein-Trainer Marcel Rapp glaubt an „moderaten Umbruch“

... einen möglichen Umbruch: „Ich rechne mit einem moderaten Umbruch. Es ist schon gut für eine Mannschaft, wenn ein paar neue Spieler kommen. Ein paar Spieler werden den Verein sicherlich auch noch verlassen. Da wird sich die nächsten Tagen und Wochen noch etwas tun.“

…mögliche Verkäufe aufgrund von finanziellen Anreizen:„Ich komme aus dem Jugendfußball und ich denke, da fällt mir das leichter. Da ist es normal, dass mal ein guter Spieler geht und ein anderer Spieler nachkommt. Man muss sich auch bewusst sein, wo man Trainer ist. Wenn ich bei Holstein Kiel Trainer bin, dann kann ich nicht erwarten, dass alle Spieler hier fünf Jahre spielen. Natürlich hätte ich einen Phil Neumann gerne in der kommenden Saison in unseren Reihen gehabt, aber dann müssen wir halt eine andere Lösung finden.“

Holstein Kiel sucht einen neuen Sechser im Mittelfeld

… mögliche Transfer-Positionen: „Auf der Sechs wollen wir einen Spieler holen. Zudem könnte man einen Nachfolger für Phil Neumann verpflichten, der uns bekanntlich verlässt. Wir müssen mal schauen, was der Markt hergibt. Wir gehen den Kader durch und dann sage ich schon, wo ich Handlungsbedarf sehe. Das ist schon auch Holstein Kiel, dass man das zusammen macht. Da gibt es keine Alleingänge. Wir machen es in einer ruhigen Art.“

…die kommende Saison: „Wir werden einen guten Kader haben, da bin ich mir sehr sicher. Alle Spieler, die gehen, werden wir auf jeden Fall ersetzen. Entweder machen wir das intern mit einer anderen Grundordnung, oder wir holen einen externen Spieler. Uns ist bewusst, dass es einen großen Markt für junge Spieler gibt, die von einem Bundesligisten ausgeliehen werden wollen, um den nächsten Schritt zu machen. In dem Teich werden wir fischen. Wir werden aber auch Spieler fest verpflichten.“

…den Ausfall von Kapitän Hauke Wahl: „Hauke nimmt sein Amt sehr ernst und weiß es gut auszufüllen. Auf der anderen Seite hat er auch sein eigenes Schicksal, mit dem es nicht so einfach ist, herumzulaufen (Pfeiffersches Drüsenfieber, d. Red.). Wir wussten ja gar nicht, wie lange diese Krankheit dauert. Umso mehr wissen wir es zu schätzen, dass er sich in den Dienst der Mannschaft stellt und sogar mit zu einigen Auswärtsspielen gekommen ist. Er hat sich sehr eingebracht und das muss man groß anerkennen, obwohl er selbst einige Probleme hatte. Nun sehen wir Licht am Ende des Tunnels. Ich glaube, er hat einen sehr guten Job gemacht, obwohl er nicht auf dem Platz stand.“

… seine Familie: „Es ist der Plan, dass sie nun zeitnah nachkommen. Ein Haus habe ich schon, jetzt fehlt nur noch die Familie. Das musste alles mit dem neuen Schuljahr bei den Kindern passen. Ich bin in der Woche vor dem Spiel gegen den HSV in das neue Haus gezogen.“

Von Niklas Heiden