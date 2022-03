Kiel

Immerhin diese personelle Hiobsbotschaft blieb Fußball-Zweitligist Holstein Kiel erspart: Marco Komenda, im vergangenen Heimspiel gegen den FC Ingolstadt (1:0) in der 82. Minute verletzt ausgewechselt, hat keinen längeren Schaden davongetragen. „Das war schnell getan“, beschwichtigt der Holstein-Verteidiger am Dienstag nach dem Training. „Die Pause am Wochenende habe ich gut genutzt und bin jetzt wieder fit.“

Dass sich in der Länderspielpause nach aufreibenden Wochen wieder etwas Entspannung bei den Störchen ausbreitete, lag auch an Komenda. Im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt war er es, der in der 63. Minute nach einem Lapsus von KSV-Keeper Thomas Dähne die Kugel von der Linie kratzte und somit die 1:0-Führung und späteren Endstand bewahrte. Ein Befreiungsschlag für eine geschundene Störche-Seele.

Komenda: „Wenn der eine einen Fehler macht, muss der andere da sein“

„Direkt nach dem Spiel kam Thomas zu mir und hat sich bedankt“, erinnert sich Komenda an die Szene. „Aber genau solche Sachen braucht man in der Mannschaft. Wenn der eine einen Fehler macht, muss der andere da sein.“ Er selbst erledigte in diesem Jahr vor allem letzteren Part. Der Abwehrspieler, der am ersten Spieltag einen Mittelfußbruch erlitten hatte, ist seit seinem Comeback im Januar stabilster Akteur in der Dreierkette.

„Es ist immer Luft nach oben, das ist ganz normal nach einer langen Verletzung. Aber wenn ich so weitermache, werde ich da hinkommen, wo ich hinkommen möchte“, sagt Komenda, der auf dem Platz mit seinem Stellungsspiel, Timing bei Tacklings und sicherem Spielaufbau besticht. Mit 61 Prozent gewonnener Zweikämpfe bringt es der 25-Jährige laut Datenanbieter „Opta“ im Vergleich mit den KSV-Innenverteidigern Simon Lorenz (55 Prozent), Hauke Wahl (54 Prozent) und Stefan Thesker (50 Prozent) auf die beste Quote.

Und so hatte Komenda in den Katastrophen-Wochen vor dem Heimsieg gegen den FCI für eine der wenigen positiven Nachrichten im Storchennest gesorgt: Der Defensivspieler, im Sommer 2020 von Drittligist SV Meppen gekommen, verlängerte seinen ursprünglich bis 30. Juni 2023 laufenden Kontrakt bis 2026, hat damit den längsten Vertrag aller KSV-Profis. Nicht nur ein Fingerzeig – eine Ansage!

„Ich fühle mich in Kiel sehr wohl. Ich hatte in den letzten eineinhalb Jahren zwar viel Pech mit Verletzungen, aber der Verein, die Mannschaft und das Trainerteam standen trotzdem immer hinter mir. Mit der vorzeitigen Verlängerung wollte ich auch ein Stück zurückzahlen“, begründet er seine Entscheidung pro Holstein.

SV Darmstadt trainiert mit nur zehn Feldspielern Der Trainingsplatz in Projensdorf war am Dienstag wieder gut gefüllt. 16 Feldspieler und drei Torhüter bereiteten sich unter den Augen von KSV-Coach Marcel Rapp auf das Spiel gegen den SV Darmstadt vor. Ahmet Arslan (Reizung im Knie), Noah Awuku (Reha nach Kreuzbandriss) und Marcel Benger (Rückenbeschwerden) trainierten zudem individuell. Beim kommenden Gegner sieht die personelle Lage nach einer zweistelligen Anzahl Corona-Fällen in der Vorwoche düsterer aus: Nur zehn Feldspieler und zwei Torhüter nahmen am Montag am Training teil. Von den positiv getesteten Akteuren ist noch niemand wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen, gaben die Lilien bekannt. „Freigetestet bedeutet nicht automatisch einsatzfähig. Wir hoffen, dass bis Samstag eine gewisse Anzahl der Spieler zurückkommen kann“, sagte Darmstadt-Coach Torsten Lieberknecht vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel.

Der gebürtige Darmstädter hat noch viel vor mit den Störchen – ein Abstieg aus der Zweiten Liga gehört ganz sicher nicht dazu. Zu Gast bei Komendas Ausbildungsklub könnte sich die KSV am Sonnabend (13.30 Uhr) mit einem Sieg der größten Abstiegssorgen entledigen. Elf Jahre bis zur U 19 spielte der jetzige Kieler in der Jugend des SV Darmstadt 98. „Darmstadt ist meine Heimat, das Spiel ist für mich ein Highlight“, sagt Komenda, wohlwissend, dass ihm nur wenige Zuschauer im Stadion am Böllenfalltor die Daumen drücken werden.

Marco Komenda will seine Darmstädter Freunde ärgern

„Meine Familie wird im Stadion sein, meine Freunde auch – die in diesem Spiel als Darmstädter mal gegen mich sind. Für mich wäre es das Beste, in der Heimat zu gewinnen und auch meine Freunde ein bisschen ärgern zu können.“ Genug Ansporn für Komenda also, auf den es gegen die zweitstärkste Offensive der Liga (53 Tore) erneut ankommen könnte.