Marktwert-Update: Holstein Kiel büßt ein – drei Gewinner bei der KSV

Die an Börsen oft zu beobachtende Jahresendrally bleibt bei der Aktie Holstein Kiel aus – zumindest dem neuesten Marktwert-Update von „Transfermarkt.de“ zufolge. Durch die aktuelle Kaderwertanalyse für die Zweite Fußball-Bundesliga verlieren die KSV-Spieler zusammen 1,2 Millionen Euro an Marktwert. Doch es gibt auch drei Gewinner bei den Störchen.

Hauke Wahl und Alexander Mühling bleiben wertvollste KSV-Profis

„Es sieht danach aus, als würde die KSV in dieser Saison vornehmlich gegen den Abstieg spielen. Leistungsträger der Vorjahre wie Hauke Wahl oder Alexander Mühling sind nicht mehr derart in Topform, was sie auch auf dem Markt weniger interessant macht und deshalb leichte Abwertungen erhalten“, begründet Tobias Kröger, Marktwert-Admin bei „transfermarkt.de“, die Abwertungen im Holstein-Kader. Wahl (1,5 Millionen Euro) und Mühling (1,3 Millionen Euro) bleiben dennoch die beiden wertvollsten Akteure.

Ein kräftiges Plus verzeichnet KSV-Torhüter Thomas Dähne, der Konkurrent Ioannis Gelios als Nummer eins im Tor der Störche abgelöst hat. Sein Wert steigt um 200 000 Euro auf 500 000 Euro – ist nun auf einem Level mit Gelios. Neben Dähne haben auch Finn Porath und Neumann an Wert zugelegt. Alle Marktwerte und deren Entwicklung sehen Sie in der Galerie:

Zur Galerie Das Fußballportal transfermarkt.de hat alle Marktwerte der 2. Bundesliga aktualisiert. Die Werte der Spieler von Holstein Kiel in absteigender Reihenfolge.

Alter, Leistung, Verletzungen – die Gründe für Holstein Kiels Wertverlust sind vielfältig

Bei der Berechnung des Marktwertes sind verschiedene Faktoren relevant. Fortschreitendes Alter (Johannes van den Bergh), der Verlust des Stammplatzes (Gelios), Blessuren und/oder schwankende Leistungen (Wahl) oder nicht erfüllte Erwartungen (Skrzybski und Arp) führen zu einer Abwertung. Andererseits lösen langfristige Leistungshochs ein Marktwertplus aus (Neumann).

Die Marktwerte des Portals entstehen unter Berücksichtigung verschiedener Preisfindungsmodelle unter Einbeziehung der Community. Heißt: Es sind Schätzungen, die Aussagekraft ist limitiert. Das Portal weißt darauf hin, dass die Marktwerte nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen sind. Panikverkäufe wie an der Börse stehen bei den Störchen nach der Marktwert-Korrektur also längst nicht an.