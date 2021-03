Kiel

Laut einem Bericht des Pay-TV-Senders Sky befindet sich Lee in Verhandlungen mit Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim. Einige Detail seien noch zu klären, beide Seiten aber optimistisch, dass ein ab der kommenden Saison gültiger Vertrag zeitnah unterschrieben werden könne, berichtet Sky.

Gewinnt Hoffenheim das Rennen um Lee?

Ein Interesse der TSG am KSV-Spielmacher ist nicht neu: In Hoffenheim steht der Name Lee nach unseren Informationen schon länger auf dem Zettel. Zuletzt war zudem von einem starken Interesse des Hamburger SV berichtet worden, auch Werder Bremen, der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt gelten als Interessenten für den Offensivspieler, dessen Vertrag an der Förde im Sommer ausläuft. Bei einem Wechsel wäre Lee also ablösefrei.

Und auch die KSV Holstein macht sich weiter Hoffnungen, mit Jae-Sung Lee in die kommende Saison zu gehen. "Wir sind seit über einem Jahr dran", sagte Sportchef Uwe Stöver im Rahmen des Holstein-Spiels in Hamburg vor gut einer Woche. "Wir müssen abwarten, wie es ausgeht."