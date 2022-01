Mini-Kapazität: Schalke verlost Tickets gegen Holstein Kiel

Gelsenkirchen

Doch kein Geisterspiel bei Holstein Kiels Gastspiel zum Rückrundenauftakt beim FC Schalke 04: Eine Mini-Kapazität an Zuschauern ist am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) in der Gelsenkirchener Veltins-Arena zugelassen. Ab Donnerstag gilt in Nordrhein-Westfalen eine neue Coronaschutz-Verordnung. Damit einher geht eine einheitliche Obergrenze für überregionale Veranstaltungen von maximal 750 Zuschauern. Diese Regelung gilt auch für die Partie gegen Holstein Kiel – dafür verlosen die Schalker nun Tickets.

Fans können sich per Mail für Karten bewerben

„Aufgrund der geringen genehmigten Kapazität haben die Verantwortlichen der Königsblauen entschieden, von einer normalen Ticketvergabe abzusehen“, teilte der Verein am Dienstagabend mit. Neben einigen Kontingenten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des S04 und soziale Einrichtungen werden Tickets an die Fans der Königsblauen verlost. Die Schalker Anhänger können sich bis Donnerstag per Mail beim Verein für Karten bewerben. Ein Kontingent für Gästefans ist wenig überraschend nicht vorgesehen.

Bereits das Hinspiel – das erste Aufeinandertreffen beider Klubs in einem Pflichtspiel seit dem 28. Juli 1962 – konnten nur wenige Fans live verfolgen. 4100 Zuschauer waren im August bei der 0:3-Niederlage der Störche im Holstein-Stadion dabei. Damals hatten es auch einige Fans der Knappen ins Kieler Stadion geschafft. KSV-Anhänger dürften es am Sonntag ungleich schwerer haben, ein Ticket im fremdem Stadion zu ergattern.