Kiel

Die Überraschung war groß am Freitagnachmittag bei der Spieltags-Pressekonferenz des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel vor der bedeutsamen Heimpartie am Sonntag gegen den FC Ingolstadt (13.30 Uhr/Liveticker auf KN-online). Zwar stellte sich Cheftrainer Marcel Rapp der virtuellen Fragerunde. Dies jedoch aus seinem Homeoffice. Der Grund: Sowohl der 42-Jährige als auch dessen Assistent Dirk Bremser zählen zu jener sechsköpfigen Störche-Schar, die sich mit dem Corona-Virus infiziert hat.

Ob zu dem weiter offiziell namentlich nicht bekannten Rest-Quartett an Infizierten auch Spieler gehören, ließ der Coach offen. „Man muss dem Gegner ja nicht alles an Infos auf dem Silbertablett servieren. Andererseits wollen wir die Privatsphäre der Betroffenen schützen“, lautete die Begründung des gesundheitlich auf dem Wege der Besserung befindlichen Fußball-Lehrers.

Trainingswoche mit Video-Analyse, Zoom-Konferenz, Telefon und Whatsapp

A-Lizenzinhaber Fabian Boll wird am Sonntag interimsweise als Hauptverantwortlicher am Seitenrand den Kurs vorgeben. „Wir werden in Verbindung mit Fabian sein. Aber er coacht alleine, bekommt nur in der Halbzeit oder in bestimmten Situationen Tipps aufs Ohr“, sagte Rapp mit noch leicht belegter Stimme.

Am vergangenen Montag, so Rapp weiter, seien Bremser und er über das ernüchternde Ergebnis der Ultra-PCR-Testungen informiert worden. Die Trainingswoche habe er aus der häuslichen Isolation begleitet. Seine Kommunikation mit den Spielern sei per Video-Analyse, Zoom-Meeting, Telefon oder Whatsapp erfolgt. „Wir haben das ganze Repertoire ausgeschöpft“, berichtete der Ex-Hoffenheimer.

Appell an die Defensive: „Jeder Zweikampf muss eine besondere Wichtigkeit haben“

Vier Niederlagen am Stück, lediglich vier Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16, ein anspruchsvolles Restprogramm (Darmstadt, Heidenheim, HSV, Dresden, Werder Bremen, Nürnberg und Sandhausen) und nun noch der Corona-Alarm – auch für Rapp birgt das Duell mit dem Tabellenletzten aus Oberbayern erhebliche Brisanz: „Das ist schon ein besonderes Spiel. Da heißt es: zusammenstehen! Die Geschlossenheit ist eine Stärke des Vereins. Nur zeigen müssen dies die Spieler jetzt auf dem Platz.“

Rapps Appell richtete sich speziell auf die Verteidigung des eigenen Tores: „Unsere Defensivaktionen müssen ganz klar sein. Jeder Zweikampf muss eine besondere Wichtigkeit haben.“ Zumindest in der Theorie sind die Worte des Trainers bei den KSV-Profis angekommen. „Wir wollen hinten mit Mann und Maus dicht machen“, erklärte stellvertretend Holstein-Torjäger Benedikt Pichler in einem Interview auf der Holstein-Website.

Die Sorge an der Förde ist groß vor einem neuerlichen Ergebnis-Rückschlag direkt vor der Länderspielpause. Zwar stellt der FCI den schwächsten Angriff und die schlechteste Abwehr der Liga. Doch Gäste-Trainer Rüdiger Rehm glaubt weiter an das Wunder namens Klassenerhalt. Die Erinnerungen an das 5:0 in Nürnberg und das 1:1 bei Werder Bremen im Februar sollen den tabellarisch abgeschlagenen Schanzern Flügel verleihen. „Ihr könnt mich für verrückt halten“, sagte Rehm vor Journalisten am Freitag, „aber ich weiß, was in acht Spielen noch möglich ist.“

Störche zu Hause gegen Ingolstadt noch ohne Sieg

Emotionen hüben wie drüben. Und doch will Rapp am Sonntag eher analytisch ruhig bleiben. „Ich bin alleine in meiner Ein-Zimmer-Wohnung, habe keinen Hund und keine Schiebermütze“, flachste der Wahl-Kieler mit Blick auf seinen Kölner Kollegen Steffen Baumgart und dessen Gefühlsausbrüche in vergleichbarer Situation, die per Handy-Video von der Tochter in den sozialen Netzwerken veröffentlicht worden waren.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Heimsieg Nummer sechs ist für die Störche fast Pflicht. Die Statistik indes verheißt nichts Gutes: 2:2, 0:0, 2:2 – das waren bislang die Endstände bei Ingolstädter Gastspielen in Kiel in Liga zwei und drei. Ob unter Fabian Boll die Wende gelingt? Bei seiner Premiere als Interimscoach der KSV am 18. Juni 2020, damals als Vertreter des nach dem Tod seines Vaters eine kurze Auszeit nehmenden Ole Werner, gelang Holstein ein 2:0 gegen Dynamo Dresden. Wiederholung dringend erwünscht.