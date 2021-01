Kiel/Paderborn

Die Störche im Stresstest. Drei Tage nach dem Auswärtsspiel in der Zweiten Fußball-Bundesliga bei Darmstadt 98 (2:0) ist Holstein Kiel am Mittwochabend (20.30 Uhr, im KN-Liveticker) erneut in der Ferne gefordert. Beim SC Paderborn startet die Mannschaft von Ole Werner in die Rückrunde.

„Der Spielkalender ist in vielerlei Hinsicht anspruchsvoll“, sagt Holsteins Cheftrainer vor dem Aufeinandertreffen mit dem Bundesliga-Absteiger in der Benteler-Arena. Zeit zum Regenerieren? Gab und gibt es kaum. Auch die Spielvorbereitung kommt dieser Tage eher einem Crash-Kurs gleich. „Das machen wir ansonsten sehr ausführlich und zeitintensiv“, sagt Werner. Aber: „Die Zeit ist nicht da.“

Am Dienstag haben die Störche noch einmal auf der heimischen Anlage in Projensdorf trainiert, sind dann nach Ostwestfalen aufgebrochen. Mit an Bord: Fin Bartels. Der zuletzt so glänzend aufspielende Routinier gab nach der Einheit grünes Licht, steht nach den unmittelbar vorm Spiel in Darmstadt aufgetretenen Magenproblemen wieder zur Verfügung. Stresstest bestanden. Vor Ort gibt es dann aber schon den nächsten: Schneefälle in und um Paderborn zwingen die KSV zum Umdisponieren, was den Trainingsplatz fürs Anschwitzen am Mittwoch angeht. Werner bleibt aber gelassen: „Wir werden eine Möglichkeit finden, um uns vormittags noch einmal in Wallung zu bringen.“

Nach dem Abpfiff geht es dann hektisch weiter: Noch in der Nacht fährt der Kieler Tross zurück in die Heimat. „Wir haben uns dafür entschieden, möglichst schnell wieder in Kiel zu sein, damit auch jeder im eigenen Bett schlafen kann“; sagt Werner, „auch wenn es dann eher eine kürzere Nacht wird.“ Denn am Sonnabend kommt schon Eintracht Braunschweig (13 Uhr).

Wieder nur zwei Tage zwischen den Spielen – während sowohl der SC Paderborn als auch Braunschweig einen Tag mehr Vorbereitung haben. „Das macht schon einen Unterschied“, sagt Werner. Nicht zu vergessen: Am Dienstag (18.30 Uhr) geht es dann auch schon wieder im DFB-Pokal weiter. Erst danach gibt es eine geradezu fürstliche Pause von sechs Tagen bis zum Montagabendspiel bei Fortuna Düsseldorf.

"Wir dürfen uns von der Hektik nicht anstecken lassen"

Stress pur. So, wie ihn die Störche heute wohl auch in den 90 Minuten von Paderborn zu erwarten haben. „Es wird ein sehr intensives Spiel werden, in dem es ähnlich wie im Hinspiel(1:0, d. Red.) darauf ankommt, dass wir bei all der Hektik, allem Stress auf dem Platz auch immer wieder Phasen haben, in denen wir im Ballbesitz gute Lösungen finden“, sagt Werner. „Wir dürfen uns von der Hektik nicht anstecken lassen.“

Dass die Paderborner gut drauf sind, haben sie mit ihrem erfolgreichen Start ins Kalenderjahr gezeigt. Auf die knappe Niederlage gegen Mit-Absteiger Düsseldorf (1:2) folgten zwei Heimsiege gegen Aue (2:1) und Würzburg (1:0), dazwischen das 1:1 gegen die starken Fürther. Die Mannschaft von Steffen Baumgart hat sich gefunden, der Trainer punktuell personelle Anpassungen vorgenommen – womit auch heute Abend wieder zu rechnen ist ( Baumgart: „Ich habe die eine oder andere Veränderung im Kopf.“).

Konsistent ist laut Werner hingegen die Spielidee: „Das ist eine Mannschaft, die sehr intensiv spielt, hoch und agressiv anläuft, die umgekehrt auch sehr schnell den Weg in die Spitze sucht, die sowohl aus Umschaltsituationen heraus als auch im geordneten Ballbesitz eigentlich immer versucht, die tiefe Option anzuspielen und dann schnell nachzurücken.“

Holstein Kiel rechtzeitig wieder auf Kurs

Ein vermeintliches Schwergewicht der Liga kommt da also auf die Störche zu. Tabellenplatz zehn trügt. Gut, dass Holstein zum richtigen Zeitpunkt wieder auf Kurs ist. Der Sieg in Darmstadt hat Aufwind gegeben. Vor allem, weil nahezu alles passte. Die Fehler der vergangenen Wochen? Abgestellt. „Es sollte uns grundsätzlich selbstbewusst stimmen, dass wir Probleme benennen und bearbeiten können“, so Werner, „und dann auch in der Lage sind, die Dinge zu verbessern.“

Ruhige Arbeit zahlt sich eben aus. Auch und vor allem in Zeiten des Stresses.