Holstein-Experte Andreas Geidel begrüßte am Montag Störche-Urgestein und „Mr. Hallenmasters“ Klaus Kuhn als Gesprächsgast. Der ehemalige Manager des Zweitligisten spricht über das bevorstehende Hallenmasters in der Sparkassen-Arean und über den Auftritt der Kieler Störche beim 2:1-Sieg in Dresden.