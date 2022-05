Mit Omilade und Jurgeleit: So stellt sich Holstein Kiel für die Zukunft auf

Kiel

Ein Ende kann ein Anfang sein. Und dieses Ende der Mitgliederversammlung um 21.10 Uhr am Dienstag im VIP-Zelt vor dem Holstein-Stadion, es ist ein Anfang. Von etwas Neuem. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel setzt die Segel auf Zukunft mit einem umformierten Aufsichtsrat. Das oberste Kontrollgremium des Vereins ist ab sofort jünger. Und vor allem, das die große Überraschung des Abends, weiblicher.

Navina Omilade, 40 Jahre alt, frühere deutsche Nationalspielerin, zweimalige Europameisterin, mit Turbine Potsdam und dem VfL Wolfsburg Champions-League-Siegerin und mehrfache Deutsche Meisterin, ist neu im Aufsichtsrat – ebenso wie Daniel Jurgeleit, 58, ehemaliger Spieler, Trainer und Sportchef der Störche, später bei Weiche jahrelang als Trainer erfolgreich.

250 anwesende Mitglieder – das Trommeln der Fanszene hatte Wirkung gezeigt

Da sich Axel Hüsgen, 63, nicht mehr aufstellen ließ, umfasst der neue Aufsichtsrat sechs Personen – zwei davon nunmehr also mit großem Fußball-Sachverstand. Man habe „an sportlicher Fachkompetenz hinzugewonnen“, sagt der Vorsitzende Stefan Tholund, der dem Gremium ebenso weiter angehört wie Gerhard Lütje und Hermann Langness, am Tag nach der Mitgliederversammlung

Vor allem die Nominierung von Omilade durch den Wahlausschuss für die Kandidatenliste, die dann en bloc von den 250 anwesenden Mitgliedern – das Trommeln der Fanvereinigung hatte Wirkung gezeigt – mit deutlicher Mehrheit durchgewunken wurde, war bemerkenswert. Das Thema war durch den Antrag von Mitgliedern aus der Fanszene, eine paritätische Besetzung des Aufsichtsrats in der Satzung zu verankern, überhaupt erst öffentlichkeitswirksam aufgekommen. Und schon ist sie da, die erste Frau im Aufsichtsrat der KSV.

„Dass wir jetzt eine hochkompetente weibliche Stimme in unserem bisher ausschließlich männlich besetzten Gremium haben“, sagt Tholund, „ist eine echte Bereicherung.“ Omilade, die gebürtige Mönchengladbacherin, ist in der Region keine Unbekannte. Seit Anfang 2020 arbeitet sie bei der IKK in Kiel im Bereich Sportkooperationen. Ihre Vorstellung, so ist zu hören von der Veranstaltung, bei der Pressevertreter nicht zugelassen waren, war überzeugend. Frischer Wind, von dem der Verein wohl nur profitieren kann.

Ansonsten ging es durch die üblichen Tagespunkte, Spartenberichte, Entlastung des Präsidiums. Aber es gab eben auch Unübliches. Die Anträge aus der Fanszene auf Satzungsänderungen – geschlechtergerechte Besetzung des Aufsichtsrats, Bekenntnis zur 50+1-Regel, eine Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung nur mit qualifizierter Mehrheit der Mitgliederversammlung – waren im Vorfeld mit Spannung erwartet worden. Sollte es zum Knall kommen? Nein. „Lebhaft“ sei es gewesen, so Tholund, aber „sehr konstruktiv“.

Zuvor hatte man sich auf ein Vorgehen geeinigt, das dann auch so beschlossen wurde: Das Präsidium erhält den Auftrag, die Satzungsänderungen rechtssicher vorzubereiten. Bei der nächsten Mitgliederversammlung wird dann abgestimmt. Woher diese Eintracht? Weil die Anstöße „sinnvoll“ seien, so Tholund, und „mit den Überzeugungen im Aufsichtsrat und im Präsidium weitgehend übereinstimmen“.

Ein Jahr hat das Präsidium nun Zeit. Andere Dinge haben sich seit Dienstagabend aber schon schlagartig geändert. Navina Omilade, Daniel Jurgeleit – Symbole einer Modernisierung. Auch neu ist, dass die Mitglieder von ihrem Mitbestimmungsrecht Gebrauch machen wie vielleicht noch nie. Dass sie etwas bewegen können. „Der Verein steht vor großen Herausforderungen, die er nur meistern kann“, sagt Tholund, „wenn er offen ist für den Dialog und für eine nachhaltige Entwicklung.“