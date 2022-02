Lewis Holtby kommt bei Holstein Kiel immer besser in Fahrt – nun wird der Mittelfeldspieler aber empfindlich ausgebremst. Der 31-Jährige laboriert an einer Entzündung im Knie. Sein Einsatz am Sonnabend in der Zweiten Fußball-Bundesliga gegen den Karlsruher SC (13.30 Uhr) steht auf der Kippe.