Kiel

Die KSV stellt weiter erfolgreich die personellen Weichen für die kommende Saison: Knapp eine Woche nach der Vertragsverlängerung von Fin Bartels hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel auch mit Philipp Sander eine Einigung über die laufende Spielzeit hinaus erzielt: Der zentrale Mittelfeldspieler unterschreibt bei den Störchen ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2024. Das gab der Klub am Dienstagnachmittag bekannt.

„Philipp Sander hat in dem Jahr beim SC Verl die Entwicklung genommen, die wir uns von der Leihe versprochen haben, und in dieser Saison durch gute Leistungen bewiesen, welches Potenzial in ihm steckt“, sagte KSV-Sportchef Uwe Stöver über die Verlängerung mit dem in der vergangenen Saison in der Dritten Liga geparkten 23-Jährigen. „Daher freuen wir uns sehr, dass Philipp uns über den Sommer hinaus erhalten bleibt.“

Seit dem HSV-Spiel kam Sander in jedem Spiel zum Einsatz

In der laufenden Saison hat sich Sander nach seiner Rückkehr aus Verl kontinuierlich an die Startelf herangearbeitet, gehört mittlerweile zum erweiterten Stamm. Seit dem 1:1 beim HSV am 30. Oktober 2021 ist der gebürtige Rostocker in jedem Spiel zum Einsatz gekommen. Zum Auftakt ins Jahr 2022 hatte Sander dreimal hintereinander in der Anfangsformation gestanden, zuletzt kam er beim 3:2 in Aue für die letzte halbe Stunde in die Partie.

„Ich bin zufrieden mit meiner Entwicklung und überzeugt, dass diese noch lange nicht abgeschlossen ist“, sagte Sander, der 2015 von Hansa Rostock ins Nachwuchsleistungszentrum der KSV gekommen und zur Saison 2018/19 in den Profikader aufgestiegen war. „Daher freue ich mich sehr, meinen Weg hier in Kiel mit dieser Mannschaft weiter fortführen zu können.“